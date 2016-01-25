《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月25日

*工商时报：

--2月1日新国会上路，行政院拟重送长照保险法草案，绿营智库社福小组召集人台大社会系教授林万亿极力反对，表示新国会上路后，很快由绿委提案修改长照服务法增订财源条文，将遗赠税由10%提高为20%，并利用房地合一税新财源挹注长照服务，由政府税收照顾老人及失能者。

--民进党取得国会过半优势后，有意重启服贸协商。对此，两岸国安高层表示，总统当选人蔡英文对〞九二共识、一中各表〞政治定位立场不清之前，重启服贸谘商根本不可能。

--金融业内部数据统计，国泰世华、中信、台新等九家发卡量逾百万张的发卡大行，去年12月主动出击〞清呆卡〞，使单月停卡数达31.5万张，除去单一卡换手经营产生的停卡潮因素，是近两年单月银行最大规模清卡动作。

*经济日报：

--台塑 集团启动美国第四座乙烷裂解厂投资计画，由台塑化 主导，已向路易斯安纳州递件申请环评计画，总投资金额高达94亿美元（约3,150亿台币），将兴建年产能240万吨乙烯厂，完工后台塑集团在美国乙烯总产能高达526万吨，超越麦寮六轻的293.5万吨。

--富士康位于河南郑州新郑综合保税区内的工厂昨日传出火警，火势很快就被扑灭，并未传出人员伤亡的消息，但现场窜出的浓烟一度发出恶臭，起火原因仍在调查中。

--大陆经济风险升高，金管会紧盯银行在大陆地区的授信相关风险，将首度针对外银在台分行对大陆地区授信限额，展开年度检查，以掌握大陆相关授信风险变化。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。