《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月25日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
*工商时报：
--2月1日新国会上路，行政院拟重送长照保险法草案，绿营智库社福小组召集人台大社会系教授林万亿极力反对，表示新国会上路后，很快由绿委提案修改长照服务法增订财源条文，将遗赠税由10%提高为20%，并利用房地合一税新财源挹注长照服务，由政府税收照顾老人及失能者。
--民进党取得国会过半优势后，有意重启服贸协商。对此，两岸国安高层表示，总统当选人蔡英文对〞九二共识、一中各表〞政治定位立场不清之前，重启服贸谘商根本不可能。
--金融业内部数据统计，国泰世华、中信、台新等九家发卡量逾百万张的发卡大行，去年12月主动出击〞清呆卡〞，使单月停卡数达31.5万张，除去单一卡换手经营产生的停卡潮因素，是近两年单月银行最大规模清卡动作。
*经济日报：
--台塑 集团启动美国第四座乙烷裂解厂投资计画，由台塑化 主导，已向路易斯安纳州递件申请环评计画，总投资金额高达94亿美元（约3,150亿台币），将兴建年产能240万吨乙烯厂，完工后台塑集团在美国乙烯总产能高达526万吨，超越麦寮六轻的293.5万吨。
--富士康位于河南郑州新郑综合保税区内的工厂昨日传出火警，火势很快就被扑灭，并未传出人员伤亡的消息，但现场窜出的浓烟一度发出恶臭，起火原因仍在调查中。
--大陆经济风险升高，金管会紧盯银行在大陆地区的授信相关风险，将首度针对外银在台分行对大陆地区授信限额，展开年度检查，以掌握大陆相关授信风险变化。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。