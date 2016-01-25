《香港报摘》--经济日报1月25日

--港滙急转弱，曾引来市场1997、98金融风暴梦魇。瑞信董事总经理及亚洲区首席经济分析师陶冬认为，港元遭沽空仅表征，更值留意是香港经济基本面转弱，因香港的历史一般10年左右有一个大周期，而香港现在进入到下行周期的转折点上。