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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 08:40 BJT

《香港报摘》--经济日报1月25日

* 要闻版头条：

--港滙急转弱，曾引来市场1997、98金融风暴梦魇。瑞信董事总经理及亚洲区首席经济分析师陶冬认为，港元遭沽空仅表征，更值留意是香港经济基本面转弱，因香港的历史一般10年左右有一个大周期，而香港现在进入到下行周期的转折点上。

* 其他：

--近期人民币滙率波动加剧，中银国际定息收益研究部主管王卫称，离岸人民币债券市场暂未见恐慌性抛售，预期今年本港点心债发行规模将按年回升10%。

--环球市况波动，贝莱德称，近日环球私人银行客户持有的现金水平，已升至占整体组的30%左右。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)

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