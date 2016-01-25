《台湾重要政经日程》--1月25日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
=====================今日重要政经消息============================== 1/25(一) --9:30 台湾经济研究院〞总体经济预测〞暨1月景气动向调查报告记者会。 --16:20 央行公布12月M2年增率，上月是年增6.39%。 --16:30 国有财产署例行记者会。 --17:00 证交所举行上市家族联谊会。 ================================================================ 1/26(二) --12:30 台湾央行标售财105-3期国库券，数额300亿台币，期限182天期。1/27(三)发行。 1/29(五) --08:30 主计总处公布第四季经济成长率。 1/30(六) --弹性放假，金融市场开市一日。 2/2(二) --12:30 台湾央行标售财105-4期国库券，数额200亿台币，期限182天期。2/3日(三)发行。 2/5(五) --08:30 主计总处公布1月消费者物价指数，上月为年增0.14%。 --16:20 央行公布1月底外汇存底，上月底为4,260.31亿美元。 2/8(一)-2/12(五) --农历春节假期，金融市场休市。 2/16(二) --16:00 财政部公布1月进出口数据，上月出口年减13.9%。 2/22(一) --12:30 台湾央行标售105/3期公债，金额300亿台币，天期为两年期，2月25日(四)发行。 2/23(二) --16:20 台湾央行公布第四季经常帐，上季初值为顺差196.7亿美元。 2/24(三) --16:00 台湾经济部公布1月外销订单年变动率，上月为年跌12.3%。 2/25(四) --08:30 主计总处公布1月季调失业率，上月3.88%。 *2/26(五) --16:00 经济部公布1月工业生产指数，上月为年减6.17%。 2/29(一) --二二八纪念日，金融市场休市一日。 3/1(二) --12:30 台湾央行标售105/4期公债，金额300亿台币，天期是10年期，3/4(五)发行。 3/24(四) --12:30 台湾央行标售财105-5期国库券，数额200亿台币，期限91天期，3/25(五)发行。 3/25(五)： --12:30 台湾央行标售105/5公债，金额300亿台币，天期是五年期，3/30(三)发行。 4/4(一)-4/5(二) --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。 6/4(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 6/9(四)-6/10(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 9/10(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 9/15(四)-9/16(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 10/10(一) --国庆公众假期，金融市场休市。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。