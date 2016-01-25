国际油市：油价在空头回补推动下进一步上涨，布兰特油价超32美元

美国原油 上涨15美分至每桶32.34美元，日高为每桶32.64美元，上日结算价为每桶32.19美元。

“投资者人气改变是关键因素，投机客的西德克萨斯中质油(WTI)空仓从之前一周的历史高点回落，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)周一在一份报告中说。