国际油市：油价在空头回补推动下进一步上涨，布兰特油价超32美元

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
美国原油 上涨15美分至每桶32.34美元，日高为每桶32.64美元，上日结算价为每桶32.19美元。
“投资者人气改变是关键因素，投机客的西德克萨斯中质油(WTI)空仓从之前一周的历史高点回落，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)周一在一份报告中说。
“低油价继续对美国高成本石油生产商产生负面影响。Baker Hughes近来公布的数据显示，美国石油开采商本周活跃钻机数有所减少。”
美国东海岸遭遇大暴风雪，帮助刺激了取暖油需求，从而也帮助推高了原油价格。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/汪红英；审校 王颖)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。