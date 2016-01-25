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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 09:02 BJT

国际油市：油价在空头回补推动下进一步上涨，布兰特油价超32美元

美国原油 上涨15美分至每桶32.34美元，日高为每桶32.64美元，上日结算价为每桶32.19美元。

“投资者人气改变是关键因素，投机客的西德克萨斯中质油(WTI)空仓从之前一周的历史高点回落，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)周一在一份报告中说。

“低油价继续对美国高成本石油生产商产生负面影响。Baker Hughes近来公布的数据显示，美国石油开采商本周活跃钻机数有所减少。”

美国东海岸遭遇大暴风雪，帮助刺激了取暖油需求，从而也帮助推高了原油价格。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/汪红英；审校 王颖)

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