《香港报摘》--其他报纸重要消息1月25日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
* 明报：
--瑞穗证券亚洲董事总经理、研究部联席主管沈建光表示，人民币贬值预期是近月中港股市下跌的主要原因，目前市场正出现信心危机，若恶化可能拖累实体经济，故建议中央稳住人民币汇价，挽救信心。
--朗诗绿色地产 发盈喜，预期截至2015年12月底之全年溢利按年增长至少30%，增幅主要由于管理服务费收入增加，物业销售方面亦录得显着增长。
* 苹果日报：
--东亚银行 主席兼行政总裁李国宝表示，不认为香港金融市场现时的情况如1998年亚洲金融风暴般，并相信短期内港滙不会触及7.85的弱方兑换保证水平，料港股最多再跌5%。
* 星岛日报：
--金银业贸易场永远名誉会长兼监事长张德熙表示，金银业贸易场将于深圳前海设立1,500吨贵金属保税仓，预计两年内竣工；办公大楼现已落成，逾50家公司进驻。
* 东方日报：
--雅士利 拟向澳优乳业 出售施恩中国全部股权，并就此签订谅解备忘录。建议交易总代价仍有待评估报告及磋商约定，澳优间接全资附属澳优中国作为买家，将于周内支付1,000万元人民币诚意金。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。