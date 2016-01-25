《香港报摘》--其他报纸重要消息1月25日

* 明报：

--瑞穗证券亚洲董事总经理、研究部联席主管沈建光表示，人民币贬值预期是近月中港股市下跌的主要原因，目前市场正出现信心危机，若恶化可能拖累实体经济，故建议中央稳住人民币汇价，挽救信心。

--朗诗绿色地产 发盈喜，预期截至2015年12月底之全年溢利按年增长至少30%，增幅主要由于管理服务费收入增加，物业销售方面亦录得显着增长。

* 苹果日报：

--东亚银行 主席兼行政总裁李国宝表示，不认为香港金融市场现时的情况如1998年亚洲金融风暴般，并相信短期内港滙不会触及7.85的弱方兑换保证水平，料港股最多再跌5%。

* 星岛日报：

--金银业贸易场永远名誉会长兼监事长张德熙表示，金银业贸易场将于深圳前海设立1,500吨贵金属保税仓，预计两年内竣工；办公大楼现已落成，逾50家公司进驻。

* 东方日报：

--雅士利 拟向澳优乳业 出售施恩中国全部股权，并就此签订谅解备忘录。建议交易总代价仍有待评估报告及磋商约定，澳优间接全资附属澳优中国作为买家，将于周内支付1,000万元人民币诚意金。（完）