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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 08:59 BJT

《汇市简讯》早盘成交淡静，美元指数略跌

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    * 美元指数在亚洲早盘跌5个点
    * 冒险意愿温和，日经指数持平，除日本外亚洲股指升0.3%，E-迷你
标普500指数期货持平，美国原油涨0.2%
    * 动能指标中性，20日波林格区间以及5日、10日和20日移动均线均
略微上行
    * 5日移动均线切入位99.25、10日移动均线切入位及周五低点99.11
均为首道支撑
    * 技术图 reut.rs/1KyDt2t
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张涛)

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