《汇市简讯》早盘成交淡静，美元指数略跌

0044GMT * 美元指数在亚洲早盘跌5个点 * 冒险意愿温和，日经指数持平，除日本外亚洲股指升0.3%，E-迷你 标普500指数期货持平，美国原油涨0.2% * 动能指标中性，20日波林格区间以及5日、10日和20日移动均线均 略微上行 * 5日移动均线切入位99.25、10日移动均线切入位及周五低点99.11 均为首道支撑 * 技术图 reut.rs/1KyDt2t (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张涛)