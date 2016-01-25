永安期货：中国期指空头力量逐步增强，后市预计振荡偏弱

以下内容节选自1月25日的《期货日报》：

上周市场在经历了连续两周的大幅下跌之后短暂企稳，上证综指全周呈现先扬后抑走势。期指三个品种涨跌不一，其中IC及IF主力合约当周分别上涨4.13%和0.87%，IH主力合约下跌0.1%，几乎与前一周持平。基差方面，主力合约换月之后，期货贴水并未进一步扩大，相反负基差持续收敛。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水71.5、32.4及200.8点。

主力持仓方面，交割周之后市场人气有所恢复，期指三个品种多空主力持仓均有所增加。其中，IF多空主力上周分别增仓4429和5313手，空头主力增仓幅度更大，净空持仓增至1250手；IH多空主力增仓幅度几乎持平，净持仓由多翻空，净空68手；IC多空主力持仓双双增加3000余手，净空持仓增至241手。

总体来看，虽然市场量能有所回升，但多头持仓并未随着市场不断探底而出现大幅回升，相反空头始终占据优势且有渐增之势。这一点在主力持仓和具体席位持仓变化方面表现得较为一致。预计期指在短暂企稳之后，后市将缓慢下行，呈现振荡偏弱走势。(完)

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