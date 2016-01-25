永安期货：中国期指空头力量逐步增强，后市预计振荡偏弱

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
以下内容节选自1月25日的《期货日报》：
上周市场在经历了连续两周的大幅下跌之后短暂企稳，上证综指全周呈现先扬后抑走势。期指三个品种涨跌不一，其中IC及IF主力合约当周分别上涨4.13%和0.87%，IH主力合约下跌0.1%，几乎与前一周持平。基差方面，主力合约换月之后，期货贴水并未进一步扩大，相反负基差持续收敛。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水71.5、32.4及200.8点。
主力持仓方面，交割周之后市场人气有所恢复，期指三个品种多空主力持仓均有所增加。其中，IF多空主力上周分别增仓4429和5313手，空头主力增仓幅度更大，净空持仓增至1250手；IH多空主力增仓幅度几乎持平，净持仓由多翻空，净空68手；IC多空主力持仓双双增加3000余手，净空持仓增至241手。
总体来看，虽然市场量能有所回升，但多头持仓并未随着市场不断探底而出现大幅回升，相反空头始终占据优势且有渐增之势。这一点在主力持仓和具体席位持仓变化方面表现得较为一致。预计期指在短暂企稳之后，后市将缓慢下行，呈现振荡偏弱走势。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。