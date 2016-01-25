全球金市：金价在接近1,100美元处持稳，投资者关注股市是否再度承压

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
美国2月期金 涨0.2%至每盎司1,098.50美元。
美国商品交易管理委员会(CFTC)周五的数据显示，截至2016年1月19日的一周，对冲基金和货币基金增持纽约商品期货交易所(COMEX)期金多仓，同时将期银多仓增至逾两个月以来最高。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周五黄金持仓从周四的662.09吨增至664.17吨。
美国12月成屋销售从19个月低点强劲反弹，房价亦上涨，表明楼市复苏势头仍未改，尽管有迹象显示经济成长最近几个月大幅减速。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/汪红英；审校 张荻/张涛)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。