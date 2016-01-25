全球金市：金价在接近1,100美元处持稳，投资者关注股市是否再度承压

美国2月期金 涨0.2%至每盎司1,098.50美元。

美国商品交易管理委员会(CFTC)周五的数据显示，截至2016年1月19日的一周，对冲基金和货币基金增持纽约商品期货交易所(COMEX)期金多仓，同时将期银多仓增至逾两个月以来最高。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周五黄金持仓从周四的662.09吨增至664.17吨。

美国12月成屋销售从19个月低点强劲反弹，房价亦上涨，表明楼市复苏势头仍未改，尽管有迹象显示经济成长最近几个月大幅减速。 (完)

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