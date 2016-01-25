港报社评：从政者不能视民望如浮云--信报1月25日

去年9月，伊利沙伯二世已经成为英国史上在位最久的君主，突破其高祖母维多利亚女皇创下在位63年又217天的旧纪录。下月6日，英女皇将会庆祝登基64年。如此悠长岁月的64年，不但又是一个新纪录（其实她在位每添一分一秒都在缔造历史），而且意味着另一件事，作为储君的查理斯由3岁开始成为小王子，春去秋来周而复始等了足足64年，等到两鬓斑白，仍然未能继位。

英国皇室继位问题几年以来不断有＂传孙不传子＂的猜测，最近再有一个讲法。根据英国杂志Ok!报道，英女皇在去年圣诞派对上表示，她将从王位退下来，直接交由威廉王子接任，33岁的孙儿继位之后，将是威廉国王四世（King William IV），而34岁的凯蒂王妃则是凯瑟琳皇后（Queen Catherine）。相关报道还声称，为了迎接新时代的新主人，白金汉宫的国事厅正在装修。倘若此说属实，英女皇似乎说服了长子放弃继承权，好让嫡孙顺利登基。

若然真的是传孙不传子，当中的考虑大概是查理斯王子的民望太低，难以持续英国皇室的权威，反而威廉王子予人年轻有为的观感。民意调查显示，百分之六十五英国人希望查理斯将王位让给儿子。查理斯民望之低迷，早于上世纪与戴安娜王妃闹出婚变，再跟旧情人卡米拉相宿相栖以后，已处于一个难以翻身的劣势。王位传孙不传子的讲法一旦成真，无非印证英国皇室尽管不是民选，也不可能逆民意而动。

与英国相隔大西洋的另一边厢，美国的大选情况出现变数，纽约前市长彭博（Michael Bloomberg）传出有意参选总统的消息。据说，现年73岁的彭博已经采取可能宣布参选的具体步骤，愿意以独立身份自费至少10亿美元作为竞选经费，或于3月初有最终决定。

据了解，彭博参选的动机之一是共和党的特朗普在党内占上风，至于民主党方面，希拉莉的民望＂开高走低＂，佛蒙特州参议员桑德斯（Bernie Sanders）急起直追，因而让这位身家亿万的富豪感到懊恼不安。纽约政坛有意见认为，假如共和党推举特朗普参选，民主党则由桑德斯出线的话，将会增加彭博参选的机会。

翻开美国历史，从来没有任何一位独立候选人可以入主白宫，彭博如果参选，能否打破此宿命，当然是言之尚早。然而无论如何，美国大选的游戏规则向来是民望决定一切，其次是无财不行，因为竞选经费动辄以十亿美元计，奥巴马四年前为了角逐连任集资12亿美元，希拉莉甚至计划筹款25亿美元。彭博既然是亿万富豪，钱自然不缺，而他担任纽约市长期间政绩不差，民望不会轻易让其他对手比下去。按此推敲，彭博要是角逐美国总统应有一番作为。

不管英国皇室交替抑或美国总统大选，民望都是头等重要的考虑因素，反观香港，不少从政者有意无意之间把一己民望轻描淡写，印象最深刻的是前特首曾荫权那句＂民望于我如浮云＂。尽管当事人的主观思维是不重视民望，可是客观效果则是，民望低的从政者一定吃力不讨好，推出各种各样的政策皆遇到或大或小的阻力，甚至有机会被推翻，譬如梁振英担任特首初期的德育及国民教育，阻力之大令这项政策胎死腹中。梁振英的民望近期已创下历史新低点，施政之难可想而知。

明年又是五年一任的特首换届，虽然政改方案被否决，香港人无法一人一票普选，特首产生办法原地踏步，可是，照办煮碗的小圈子选举方式就可以漠视候选人的民望吗？如果再出现一位民望低迷的特首，施政继续在缺乏民意认受性之下受到阻挠，实非香港之福。传统智慧告诉我们，得民心者得天下，失民心者，即使不失天下，亦是举步维艰 。（完）

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