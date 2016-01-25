永安期货：大连铁矿石期货趋势性行情难现，短期供需维持平衡

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
以下内容节选自1月25日的《期货日报》：
元旦过后，黑色系品种自去年年底的相对高位持续跳水，铁矿石主力合约1605日内连续触及300点整数大关下方。上周二，1605合约价格一度回到月初的水平，目前则进入震荡偏强走势。当前整个钢铁产业链上下游市场均处于供需两弱的短期平衡状态，铁矿石期货上有港口库存高企、年底钢材终端需求萎缩的压力，下有未来外矿发货量减少与钢厂复产的支撑。近期，铁矿石行情涨跌主要是受市场整体情绪这一系统性因素主导，震荡特征显着，且这一状态在未来一段时间内仍将持续。
多空因素交织之下，预计短期内铁矿石供需将维持平衡状态，现货价格不会大幅变动，期矿涨跌主要由市场整体情绪主导，缺乏走出趋势性行情的动力。建议以区间操作为主，当前可于日内高位轻仓卖出，短线持有。一旦后期价格显着回落，就应及时获利平仓，不可恋战。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
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