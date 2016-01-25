永安期货：大连铁矿石期货趋势性行情难现，短期供需维持平衡

元旦过后，黑色系品种自去年年底的相对高位持续跳水，铁矿石主力合约1605日内连续触及300点整数大关下方。上周二，1605合约价格一度回到月初的水平，目前则进入震荡偏强走势。当前整个钢铁产业链上下游市场均处于供需两弱的短期平衡状态，铁矿石期货上有港口库存高企、年底钢材终端需求萎缩的压力，下有未来外矿发货量减少与钢厂复产的支撑。近期，铁矿石行情涨跌主要是受市场整体情绪这一系统性因素主导，震荡特征显着，且这一状态在未来一段时间内仍将持续。