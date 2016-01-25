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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 09:12 BJT

永安期货：大连铁矿石期货趋势性行情难现，短期供需维持平衡

以下内容节选自1月25日的《期货日报》：

元旦过后，黑色系品种自去年年底的相对高位持续跳水，铁矿石主力合约1605日内连续触及300点整数大关下方。上周二，1605合约价格一度回到月初的水平，目前则进入震荡偏强走势。当前整个钢铁产业链上下游市场均处于供需两弱的短期平衡状态，铁矿石期货上有港口库存高企、年底钢材终端需求萎缩的压力，下有未来外矿发货量减少与钢厂复产的支撑。近期，铁矿石行情涨跌主要是受市场整体情绪这一系统性因素主导，震荡特征显着，且这一状态在未来一段时间内仍将持续。

　　多空因素交织之下，预计短期内铁矿石供需将维持平衡状态，现货价格不会大幅变动，期矿涨跌主要由市场整体情绪主导，缺乏走出趋势性行情的动力。建议以区间操作为主，当前可于日内高位轻仓卖出，短线持有。一旦后期价格显着回落，就应及时获利平仓，不可恋战。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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