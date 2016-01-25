港报社评：立法会＂困死笼＂，经济伤上伤--星岛日报1月25日

政府几经辛苦，还加上一点运气，才于上周闯过《版权（修订）条例草案》二读的关口，但要完成三读程序，还须受到泛民＂18铜人＂各种招数拦阻。与此同时，立法会工务小组的泛民成员也摆出战斗架式，准备留难高铁追加196亿元的拨款申请，打另一场阻击战。目前的立法会，就像有人将汽车停在单线隧道内，管理员没方法将车拖走，结果把交通堵死。令人忧虑的是，这＂困死笼＂局面已成了常态，对经济的伤害也逐渐浮现，但大家只能无奈面对，徒叹奈何。 立法会的拉锯战不但没有停止迹象，且愈打愈烈，难分难解，皆因政府已摆明车马一步不让，寸土必争；而泛民也由零星行动变成整体战，策略也更高明，每次都把政府与建制派耍得头昏转向，已达到＂困死政府＂的目的，又岂会停手。 政务司司长林郑月娥上周末斩钉截铁说不会抽起版权草案，将会全力争取通过，并炮轰泛民议员拿高薪酬却故意不出席会议，没履行审议法案的职责。但泛民议员立即反击，指＂卡死恶法＂正是他们的责任。 上述说法各有一番道理，但看深一层，双方皆有其政治博弈的盘算，这才是互不相让的真正原因。政府几年来一直与泛民打＂拉布战＂，明白到即使在某法案让步，对方也不会愿意＂停战＂，反而乘胜追击，在另一法案再辟战线，既然如此，不如稳守阵地，起码保住个势。至于泛民一方，票数不够建制派多，拉布是＂以小制大＂的最佳战术，藉以凸显自己的威力，让其选民看来他们可以有效牵制政府，于稍后的立法会选举继续投他们一票。 泛民的政治盘算并没有错，特别是《版权（修订）条例草案》受到网民大力反对，而社运青年又对高铁没好感，泛民在这两个议题大玩拉布，可免受两股新兴势力狙击，令选举胜算得以保持。反之，若他们不敢于战斗，将被视为＂敌方＂，后果便很灾难性。说到底，都是选票挂帅。