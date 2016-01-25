港报社评：立法会＂困死笼＂，经济伤上伤--星岛日报1月25日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
政府几经辛苦，还加上一点运气，才于上周闯过《版权（修订）条例草案》二读的关口，但要完成三读程序，还须受到泛民＂18铜人＂各种招数拦阻。与此同时，立法会工务小组的泛民成员也摆出战斗架式，准备留难高铁追加196亿元的拨款申请，打另一场阻击战。目前的立法会，就像有人将汽车停在单线隧道内，管理员没方法将车拖走，结果把交通堵死。令人忧虑的是，这＂困死笼＂局面已成了常态，对经济的伤害也逐渐浮现，但大家只能无奈面对，徒叹奈何。 立法会的拉锯战不但没有停止迹象，且愈打愈烈，难分难解，皆因政府已摆明车马一步不让，寸土必争；而泛民也由零星行动变成整体战，策略也更高明，每次都把政府与建制派耍得头昏转向，已达到＂困死政府＂的目的，又岂会停手。 政务司司长林郑月娥上周末斩钉截铁说不会抽起版权草案，将会全力争取通过，并炮轰泛民议员拿高薪酬却故意不出席会议，没履行审议法案的职责。但泛民议员立即反击，指＂卡死恶法＂正是他们的责任。 上述说法各有一番道理，但看深一层，双方皆有其政治博弈的盘算，这才是互不相让的真正原因。政府几年来一直与泛民打＂拉布战＂，明白到即使在某法案让步，对方也不会愿意＂停战＂，反而乘胜追击，在另一法案再辟战线，既然如此，不如稳守阵地，起码保住个势。至于泛民一方，票数不够建制派多，拉布是＂以小制大＂的最佳战术，藉以凸显自己的威力，让其选民看来他们可以有效牵制政府，于稍后的立法会选举继续投他们一票。 泛民的政治盘算并没有错，特别是《版权（修订）条例草案》受到网民大力反对，而社运青年又对高铁没好感，泛民在这两个议题大玩拉布，可免受两股新兴势力狙击，令选举胜算得以保持。反之，若他们不敢于战斗，将被视为＂敌方＂，后果便很灾难性。说到底，都是选票挂帅。
立法会变为博弈战场，却令民生经济成了牺牲者。财经事务及库务局局长陈家强表示，政府向立法会工务小组提交72项工程拨款申请，只有一项获批，其余都困在车龙中动弹不得。这些工程涉及多项基建，不但影响工人与专业人士就业，也令经济发展停滞。 高铁追加拨款申请同样面临泛民＂拉布＂阻挠，如果2月底仍未能通过，部分工程可能要停工。最坏情况是，拨款申请拖延到下届立法会，政府除了要赔偿原来的承建商，还须重新招标，不但落成时间大大延迟，完工无期，建费更大幅飙升，代价极之巨大，最后将由全民承担。 曾任台湾经建会主任委员的经济学者管中闵曾说，在蓝绿相斗的政治环境下，政府许多有助推动经济的政策都卡在立法院，有些连讨论的机会也没有，这是台湾经济每况愈下的主因。这番话如将＂台湾＂改为＂香港＂，同样适用。（完）
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路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。