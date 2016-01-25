港报社评：应对极端天气，有备方可无患--文汇报1月25日

香港昨日出现数十年一遇的强烈寒潮，大批前往山上赏霜的市民不抵严寒被困山上，出现低温症，需要出动消防拯救。虽然冬日里观赏冰霜美景不失为一件赏心乐事，但市民登山赏霜之前，还需有风险意识，衡量个人能力及做好御寒防滑等安全措施，以免乐极生悲。另外，为应对越来越频繁的极端天气等恶劣自然现象的挑战，相关政府部门应制定更有针对性和更周密的应急预案，强化应急和保障措施，以科学的制度安排和更完善的装备支援，做好应急救援、扶危安困的各种工作。

寒潮杀到，本港进入＂急冻＂模式，市区温度跌穿5摄氏度，令入冬最冻纪录破完再破。全港最高的大帽山，草温更一度跌破冰点，一度只得零下6度，在多个气象网站预测香港会落雪＂催谷＂下，不少市民相约登山看＂霜雪＂奇景，令整个大帽山山顶聚集了约数百人，上山车道更一度塞车达3个钟头。然而，严寒再加上下雨，部分较少经历极寒气候的本地市民或因御寒准备不足，80多人竟被冻出了低温症，不得不报警求救；还有一些市民因下斜的马路结冰后容易滑倒而被困山上，只能原地等待救援。最后，消防处总共出动19辆消防车、27辆救护车及147名消防员救援，更派出两个小队徒步上山，协助登山人士下山。消防处同时呼吁市民勿再上山，以免令本就困难重重的救援更添困难。

生活在亚热带地区的香港市民，对于难得一见的＂冰霜雪景＂大感新奇兴奋，邀朋唤友去一饱眼福，亦无可厚非。然而，若临行前没有做充足准备，或明知观景区安全风险较高仍执意前往，则实属不智，既是置自身安危于不顾，另一方面也加重了救援单位的工作负荷。赏霜本是乐事，为免乐极生悲，广大市民还应多一份谨慎，也多一份社会责任感。毕竟应对极端天气，多一些上下一心的共识，多一些化意识为行动的自觉，那么社会自然也就少一些手忙脚乱，少一些不必要的事故发生，受益的还是每位市民。政府也需总结此次经验，要提早提醒市民，尽量减少意外发生。

此次极寒天气下的救援行动，虽然救援车因道路结冰无法抵达救援现场，但消防处的同仁们仍凭藉巨大的勇气和职业责任感，以徒步方式完成了救援工作，值得称赞。但这一现象，亦从侧面反映出消防处装备不足的问题。消防车车胎因没有加装防滑链，令其面对结冰的湿滑山路就束手无策，这无疑令救援效果大打折扣。而上山救援的消防员亦没有冰面行走的防滑装备，在抬送患者到直升机起降点的过程中，不断＂跣脚＂，险象环生。相关部门还须经一事，长一智，积极吸取此次的经验教训，通过充分预估极端天气等环境下的各种救援需要，出台全面的应急预案和救急措施，形成科学的制度化安排，同时适时提升和完善救援装备水平，做到有备无患，有条不紊，应对有序，不管天气多么变幻无常，城市和民众的安全都能得到有效的保障。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘