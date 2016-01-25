《路透晚报》--1月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年对外投资将保持高速增长，预计增长16%左右--信息中心

中国国家信息中心宏观经济形势课题组的报告预计，2016年虽然面临一系列复杂的国际国内环境，但中国改革力度增强，综合竞争优势提高，利用外资和对外投资仍将保持较快增长，对外投资预计增长16%左右。

--中国经济：反腐绝非经济发展“绊脚石”，而是增加软实力--人民日报

人民日报周一刊登评论员文章，反腐绝非中国经济发展的“绊脚石”，而是为经济发展营造更良好的市场环境，为经济增长注入更持续的动力，这是反腐红利之一，也正是软实力的题中之义。

--台湾人事：任命副院长张善政为新任行政院长--总统府

台湾总统府发言人陈以信周一表示，立法院将于2月1日开议，原行政院长毛治国已依宪政惯例提出内阁总辞。总统马英九任命现任行政院副院长张善政为新任行政院长。

【金融】

--中国保险：去年保险业实现保费收入同比增20%，险资收益同比增46%--保监会

中国保监会周一表示，2015年保险业实现保费收入同比增长20%，行业去年实现利润同比增长38%。

--中国金融：上海自贸区今年将推动人民币资本项目可兑换先行先试--报载

中国上海市市长杨雄近日表示，今年上海自贸区将推动人民币资本项目可兑换先行先试，拓展自由贸易账户功能，适时启动合格境内个人投资者境外投资试点（QDII2）。

--中国金融：央行允许境外机构境内人民币结算账户资金可转为定存--消息

四位消息人士表示，中国央行日前已经下发通知，允许人民币NRA账户内资金转为定期存款，利率按中国央行相关规定执行。

--中国金融：银行业风险管理重要性凸显，利润增长率料降至个位数--协会

中国证券报周一援引中国银行业协会发布的《中国银行家调查报告（2015）》称，约40%的银行家认为其所在银行今后三年的不良资产率将在1%至3%之间，银行业风险管理重要性凸显。同时银行业利润增长也将降至个位数。

--香港金融：政府绝对有能力及信心维持港汇稳定--财政司长

香港财政司司长曾俊华日前表示，随着美联储去年年底开始加息，港美息差扩阔，港元转弱和资金出现净流出在预期之中，也是香港利率正常化的必经阶段，不必反应过敏，也不需要感到忧虑。

--两岸金融：台湾银行业第四季大陆曝险1.732兆台币，占净值比走低至0.60倍

台湾金融监督管理委员会周一公布，2015年第四季底台湾全体银行业在中国大陆曝险 金额总计1兆(万亿)7,319.78亿台币，占净值比重则走低至0.60倍。

【固定收益】

--新债招标：中国农发行一年债收益率2.3493%， 三年2.7546%--业内人士

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标四期固息债，其中一年期中标收益率为2.3493%，三年期为2.7546%，五年及10年期增发债分别为2.9924%和3.2522%。

--中国货币市场：资金续缓解但仍处紧平衡，节前尚难乐观关注央行操作

中国银行间市场周一资金紧张程度较上周进一步缓解，但尚未恢复早前偏松状态。交易员称，央行接连出手增援后市场流动性缓解，大行和非银机构融出增多，不过跨春节资金利率仍较前期偏高，预计本周央行公开市场仍会大力放水驰援。

--中国债市动态：现券收益率及IRS齐步走升，降准等政策落空致预期谨慎

中国银行间债市周一早盘现券收益率及IRS同步走升。交易员表示，虽然继央行上周多渠道放水后，资金面逐步趋于缓和，但上周五消息称央行短期降准政策趋谨慎，致早间现券抛压明显，收益率持续攀升。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续窄幅波动，汇率持稳购汇盘回落观望节后走势

人民币兑美元即期周一早盘继续窄幅波动，中间价略升维稳。交易员称，市场稳定，购汇盘继续回落观望情绪加剧，自营盘亦减少在即期市场的操作。人民币贬值压力暂缓，但国际市场走势将影响节后汇市。

--中国汇市：CFETS人民币汇率指数上周续反弹0.45%，人民币兑美元微跌

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五人民币汇率指数为100.84，较前周反弹0.45%，较2014年底则微升0.84%。

【证券/行业】

--《焦点》汇率锚松动令A股春季行情失约，私募基金建议蓄势静待底部明晰

A股市场今年未能出现以往每年都有的春季行情，却迎来令人心痛的“大熊”。不少私募基金经理开始反思这个变故的原因，较为统一的观点就是人民币汇率贬值预期。

--中国股市：沪综指缩量收升，煤炭、石油石化板块领涨大盘

中国股市沪综指周一缩量收升0.8%。分析师指出，上周五海外市场企稳反弹，国内市场的压力有所缓解，煤炭、石油石化板块领涨。近期央行连续投放流动性对市场情绪有所支撑，今日沪综指持续在5、10日均线下运行，料后市大盘可能会反复盘整波动。

--中国新股：新版发行制度下首个新股中签率仅万分之二，约为此前的1/10

中国新版新股发行制度下的首只新股中签率周一公布，如市场意料一般，上周五申购的广州高澜节能技术股份有限公司的网上中签率约为0.02307%，仅是此前新股中签率平均水平的十分之一左右。

--中港个股：农业银行北京分行发生票据业务重大风险事件，涉及金额39亿元

按资产计中国第三大银行--农业银行上周六公告称，近日其北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件；经核查，涉及风险金额为39.15亿元人民币。

--中国个股：视觉中国拟至多1亿美元向比尔盖茨旗下公司收购全球图片库

中国图片和视频内容提供商--视觉（中国）文化发展股份有限公司上周六公告称，拟以不超过1亿美元的对价，收购微软公司 MSFT.O 创始人比尔.盖茨创建的全球第二大高端视觉内容版权服务提供商Corbis Images拥有的全球图片库等资产。 (完)