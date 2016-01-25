金瑞期货：风险偏好下降，上期有色金属指数弱势运行

以下内容节选自1月25日的《期货日报》：

上周，欧美股市重挫，原油价格再创新低，但受市场对欧央行未来宽松预期的提振，上期有色金属指数最终报收于2047.45，周涨幅2.23%。成分商品铜、铝、锌、铅、镍分别上涨2.06%、1.74%、2.52%、1.99%、3.45%。

上周我国公布的2015年GDP数据不及预期，其中工业增加值及固定资产投资不佳，暗示工业通缩压力犹存，对国内经济增长持续放缓的忧虑或令有色金属继续承压。(完)

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