金属期市：期铜连涨第三日，得益于股市上涨和中国需求

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
中国最大的铜用户--中国国家电网削减2016年投资预算，但2016-2020年总体投资额将较前五年增长逾25%。
周五公布的LME每日库存数据显示，铜注册仓单(on-warrant)减少16,450吨至180,925吨，为2015年1月以来最低。
现货铜和三个月期铜价差CMCU0-3从每吨贴水3.50美元转为每吨升水11.75美元，表明近期供应吃紧。
不过，全球最大铜消费国中国春节期间需求料将下降，这可能会令铜价承压。
赞比亚矿业商会称，该国2015年铜产量从上年的708,000吨小幅增至711,515吨，主要得益于加拿大First Quantum Minerals 拥有的一个新矿。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/汪红英；审校 王兴亚/张若琪)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。