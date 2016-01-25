金属期市：期铜连涨第三日，得益于股市上涨和中国需求

中国最大的铜用户--中国国家电网削减2016年投资预算，但2016-2020年总体投资额将较前五年增长逾25%。

周五公布的LME每日库存数据显示，铜注册仓单(on-warrant)减少16,450吨至180,925吨，为2015年1月以来最低。

现货铜和三个月期铜价差CMCU0-3从每吨贴水3.50美元转为每吨升水11.75美元，表明近期供应吃紧。

不过，全球最大铜消费国中国春节期间需求料将下降，这可能会令铜价承压。

赞比亚矿业商会称，该国2015年铜产量从上年的708,000吨小幅增至711,515吨，主要得益于加拿大First Quantum Minerals 拥有的一个新矿。(完)

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