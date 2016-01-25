东海期货：减产预期再起，郑商所易盛农期指数有望继续振荡反弹

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
以下内容节选自1月25日的《期货日报》：
寒潮天气来袭，引发市场对菜籽、白糖减产的担忧，相关品种期货价格企稳反弹。截至1月22日，易盛农期指数报收于996.70点。
菜粕是上周易盛农期指数权重品种中表现最强的品种。一方面是受到豆粕上涨的提振；另一方面是因为我国南方及中东部地区迎来强降温天气，长江中下游部分地区低温将降至-10℃。目前该区域油菜生长正处于越冬阶段，市场担忧持续低温将对油菜造成冻害。
市场恐慌情绪减缓，商品市场回暖。另外，如果菜籽和白糖因寒潮而出现减产，那么易盛农期指数有望维持振荡反弹走势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。