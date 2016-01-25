东海期货：减产预期再起，郑商所易盛农期指数有望继续振荡反弹

以下内容节选自1月25日的《期货日报》：

寒潮天气来袭，引发市场对菜籽、白糖减产的担忧，相关品种期货价格企稳反弹。截至1月22日，易盛农期指数报收于996.70点。

菜粕是上周易盛农期指数权重品种中表现最强的品种。一方面是受到豆粕上涨的提振；另一方面是因为我国南方及中东部地区迎来强降温天气，长江中下游部分地区低温将降至-10℃。目前该区域油菜生长正处于越冬阶段，市场担忧持续低温将对油菜造成冻害。

市场恐慌情绪减缓，商品市场回暖。另外，如果菜籽和白糖因寒潮而出现减产，那么易盛农期指数有望维持振荡反弹走势。(完)

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