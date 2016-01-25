徽商期货：短期迎售粮高峰，大连玉米期价上涨空间有限

玉米产区部分农户仍习惯于春节前售粮，当前，基层玉米上量持续增多，这在一定程度上使得玉米走势承压。与此同时，终端需求依然不佳，生猪存栏量等养殖市场指标性数据依然处于相对低位水平运行，且当前畜禽养殖户多集中出栏，饲料企业采购原料的积极性较低。从深加工行业来看，淀粉及酒精企业依旧面临亏损，其整体采购积极性仍较低，故而对原料价格走势的提振有限。 总体来看，终端需求不旺，玉米期价上涨空间有限。 整体来看，国内养殖业持续低迷，尤其是生猪养殖并没有出现实质性的好转，这在很大程度上制约了饲料需求。当前正值1月份，养殖企业面临生猪集中出栏，饲料玉米消费相对前期会更为减少，这将令本来就需求不旺的市场雪上加霜。故而从这一角度来看，预计春节前玉米价格将保持稳中偏弱态势。(完)