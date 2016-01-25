徽商期货：短期迎售粮高峰，大连玉米期价上涨空间有限

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
以下内容节选自1月25日的《期货日报》：
玉米产区部分农户仍习惯于春节前售粮，当前，基层玉米上量持续增多，这在一定程度上使得玉米走势承压。与此同时，终端需求依然不佳，生猪存栏量等养殖市场指标性数据依然处于相对低位水平运行，且当前畜禽养殖户多集中出栏，饲料企业采购原料的积极性较低。从深加工行业来看，淀粉及酒精企业依旧面临亏损，其整体采购积极性仍较低，故而对原料价格走势的提振有限。 总体来看，终端需求不旺，玉米期价上涨空间有限。 整体来看，国内养殖业持续低迷，尤其是生猪养殖并没有出现实质性的好转，这在很大程度上制约了饲料需求。当前正值1月份，养殖企业面临生猪集中出栏，饲料玉米消费相对前期会更为减少，这将令本来就需求不旺的市场雪上加霜。故而从这一角度来看，预计春节前玉米价格将保持稳中偏弱态势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。