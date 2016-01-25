澳洲经济指标总览--1月25日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月3日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 逆差29.06 逆差32.47
出口(较前月) +1% -3%
进口(较前月) -1% 持平
零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 2月5日
(较前月) 11月 +0.4% +0.6%
就业市场(经季节调整) 2月18日 就业人口(较前月变动,万人) 12月 -0.1 +7.50 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.76 +4.73
失业率 5.8% 5.8% 就业参与率 65.1% 65.3%
消费者物价指数(CPI) 1月27日 总体CPI(较前季) 第三季 +0.5% +0.7%
(较上年同期) +1.5% +1.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6%
(较上年同期) +2.1% +2.2% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.5%
(较上年同期) +2.2% +2.4%
国际贸易价格指数 1月28日 进口物价(较前季) 第三季 +1.4% +1.4% 出口物价(较前季) 持平 -4.4%
国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 3月1日 经常帐收支 第三季 赤字181 赤字205 商品与服务贸易收支 逆差74.38 逆差109.46
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月2日
(较前季) 第三季 +0.9% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +1.9% (完)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。