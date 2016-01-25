《香港重要政经日程》--1月25日-2月2日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
================== 今日重要政经消息=================
1月25日（周一）
-- 笔克远东 公布年度业绩。
*--14:15 罗兵咸永道发布中国银行业调查报告。
================== 近期重要政经消息=================
1月26日（周二）
-- 公布12月份进出口数字。
--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行股东特别大会。
--14:00 中国国航 在中国举行股东特别大会。
1月27日（周三）
-- 维达国际 公布年度业绩。
1月28日（周四）
-- 恒隆地产 公布年度业绩。
-- 恒隆集团 公布年度业绩。
--09:30 中铁股份 在中国举行股东特别大会。
1月29日（周五）
*-- 公布12月份M-3货币供应。
*-- 公布12月底外汇基金总资产数字。
*-- 公布12月底人民币存款。
--09:00 哈尔滨电气 在中国举行股东特别大会。
--10:00 万达商业地产 在中国举行股东特别大会。
--14:30 深高速 在中国举行股东特别大会。
2月1日（周一）
*-- 金界控股 公布年度业绩。
--10:00 中国9号健康产业 在香港举行股东特别大会。
2月2日（周二）
*-- 中国多金属 公布年度业绩。
*-- 合和公路基建 公布中期业绩。
*-- 华虹半导体 公布首季度业绩。
*-- 数码通 公布中期业绩。
--10:00 公布12月份零售销售数字。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。