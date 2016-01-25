期货日报：沪胶空头增持幅度更大，后市多空争夺激烈

以下内容节选自1月25日的《期货日报》：

22日，盘初，沪胶1605合约空头资金大幅离场，期价强势拉升，一度触及10,450元/吨一线，而之后，新增空头资金介入，期价有所回落。不过，多头不甘示弱，伴随着持仓量的稳步增加，多、空双方展开激烈争夺，期价在10,320—10,400元/吨的区间内波动。

交易所持仓数据显示，沪胶1605合约上，多、空主力均有所增仓。其中，多头增持294张，空头增持1,776张，空头增持幅度略胜于多头。通过观察主力持仓动向，我们发现，当日多、空主力均有增仓，但主力对于后市看法分歧较大。伴随着持仓结构的调整，后市双方仍将展开激烈的争夺。(完)

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