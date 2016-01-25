期货日报：沪胶空头增持幅度更大，后市多空争夺激烈

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
以下内容节选自1月25日的《期货日报》：
22日，盘初，沪胶1605合约空头资金大幅离场，期价强势拉升，一度触及10,450元/吨一线，而之后，新增空头资金介入，期价有所回落。不过，多头不甘示弱，伴随着持仓量的稳步增加，多、空双方展开激烈争夺，期价在10,320—10,400元/吨的区间内波动。
交易所持仓数据显示，沪胶1605合约上，多、空主力均有所增仓。其中，多头增持294张，空头增持1,776张，空头增持幅度略胜于多头。通过观察主力持仓动向，我们发现，当日多、空主力均有增仓，但主力对于后市看法分歧较大。伴随着持仓结构的调整，后市双方仍将展开激烈的争夺。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。