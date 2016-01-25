中国汇市：CFETS人民币汇率指数上周续反弹0.45%，人民币兑美元微跌

路透北京1月25日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五人民币汇率指数为100.84，较前周反弹0.45%，较2014年底则微升0.84%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为101.82和98.31，分别较前周分别上涨0.48%和0.31%，较2014年底则分别升值1.82%和贬值1.69%。

上周人民币兑美元 下跌0.1%，周内走势平稳，波动仅几十个点子。而当周美元指数小升0.52%，若自2014年底计算，人民币兑美元已经累计下跌6.05%，而美元指数则升幅达10.3%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数。 IMF副总裁朱民上周六称，在当今资本大规模流动和大幅波动的情况下，浮动汇率是防御风险危机和波动的第一道战线。中国央行把人民币汇率从主要盯住美元转向更多参考一篮子货币的有管理浮动机制是非常重要的战略。

根据中国央行此前发布通知称，自2016年1月4日起，银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长至23:30。但收盘价确定时间仍为16:30不变。交易中心在目前每天公布12次参考汇率报价，分别是北京时间上午10点、11点，下午14点至23点每小时公布一次参考汇率，计算方法与之前相同。（完）

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