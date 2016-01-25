台湾股市：早盘上涨，苹果涨势推动大立光电和台积电上升

路透台北1月25日 - 台湾股市周一上涨，受苹果 供应商上涨推动，上周五苹果股价在美国市场飙升5%。

0147 GMT，台股加权股价指数 涨1.4%至7,863.34点，上日收于7,756.18点。

电子类指数 涨1.2%，金融保险类指数 涨1.9%。

为苹果生产零部件的企业股票猛涨，大立光电 和台积电 分别上涨6%和1%。

苹果即将公布季度业绩，其业绩受到市场密切关注。此前继部分供应商发表营收疲软的预期后，投资者希望了解其iPhone销量是否下降。(完)