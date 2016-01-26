《中国央行票据未到期一览表》--1月26日

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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累计未到期余额: 4,222亿元人民币 到期日 发行期限(月) 代码 发行收益率(%) 发行量(亿元) ---------------------------------------------------------- 2016/7/16 36 1001060N 3.3700 1,103 7/30 36 1001065N 3.5000 735 8/13 36 1001069N 3.5000 755 8/27 36 1001074N 3.5000 515 9/10 36 1001079N 3.5000 851 9/27 36 1001084N 3.5000 49 10/15 36 1001089N 3.5000 55 10/29 36 1001094N 3.5000 59 11/12 36 1001099N 3.5000 100 当年累计： 4,222(完) (整理 吕雯瑾; 审校 李宏薇)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。