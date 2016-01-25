台湾汇市：台币早盘实质汇价明显走升，受台股上涨及外资汇入激励

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透台北1月25日 - 台币兑美元 周一早盘实质汇价明显走升。交易员表示，在韩元走强、外资汇入及出口商大举抛售美元带动下，台币延续上周五升值走势；而随外资抛汇力道转强，料今天台币有机会挑战33.500整数大关。
他们指出，由于欧洲央行先前释出3月可能再推量化宽松政策讯息，激励全球股市止跌反弹，台湾股、汇市跟着国际市场止跌上涨；外资趁市场气气翻多之际，早盘进场抛出美元，带动台币走升。
〞股市已经连续两天上涨了，早盘外资卖美元的力道比较强，大概是要进场买股票。〞一位大型商银交易员说。
他们表示，因目前全球市场气氛偏多，外资亦顺势操作，除上周五在台股由卖转买，早盘汇力道明显转强，再加上韩元走升、出口商大举抛出美元，激励台币明显走升；后续观察重点在台股表现及韩元等亚币后市走势。
台币早盘实质交易区间落在33.518-33.560；上日在33.594-33.692。
本地时间10:18，韩元兑美元 报1,195.3，上日收在1,200.1；台股加权指数 涨1.48%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由溢价转为折价，且折幅相当大，显示台币升值预期心理增强；目前一个月美元/台币远汇 报33.450/33.490，上日收在33.520。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•33.500-33.600
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路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。