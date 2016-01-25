台湾汇市：台币早盘实质汇价明显走升，受台股上涨及外资汇入激励

路透台北1月25日 - 台币兑美元 周一早盘实质汇价明显走升。交易员表示，在韩元走强、外资汇入及出口商大举抛售美元带动下，台币延续上周五升值走势；而随外资抛汇力道转强，料今天台币有机会挑战33.500整数大关。

他们指出，由于欧洲央行先前释出3月可能再推量化宽松政策讯息，激励全球股市止跌反弹，台湾股、汇市跟着国际市场止跌上涨；外资趁市场气气翻多之际，早盘进场抛出美元，带动台币走升。

〞股市已经连续两天上涨了，早盘外资卖美元的力道比较强，大概是要进场买股票。〞一位大型商银交易员说。

他们表示，因目前全球市场气氛偏多，外资亦顺势操作，除上周五在台股由卖转买，早盘汇力道明显转强，再加上韩元走升、出口商大举抛出美元，激励台币明显走升；后续观察重点在台股表现及韩元等亚币后市走势。

台币早盘实质交易区间落在33.518-33.560；上日在33.594-33.692。

本地时间10:18，韩元兑美元 报1,195.3，上日收在1,200.1；台股加权指数 涨1.48%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由溢价转为折价，且折幅相当大，显示台币升值预期心理增强；目前一个月美元/台币远汇 报33.450/33.490，上日收在33.520。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•33.500-33.600

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