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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 10:28 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆追随日股反弹，119日圆仍为阻力

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* 美元兑日圆追随日股涨势而反弹，日经指数现涨逾1%，美元兑日圆报118.75/80

* 美元兑日圆早盘高见118.80，纽约市场周五尾盘高位在118.88

* 在119.00仍挂有卖单，但该点位上方有停止单

* 美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月19日当周汇市投机客连续第四周削减美元多头押注

* 若升穿119.00，则可能测试小时线一目均衡基准线切入位119.78

* 在美联储及日本央行会议前，日经指数/冒险意愿可能仍受关注

(完)

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