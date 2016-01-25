版本:
中国
债券 | 2016年 1月 25日 星期一 11:50 BJT

拉美金融：墨西哥央行总裁卡斯滕斯预计披索将经历“重大调整”

路透墨西哥城1月24日 - 据华尔街日报(WSJ)周日报导，墨西哥央行总裁卡斯腾斯称，预计该国货币的币值将经历一次“重大调整”。

“我的感觉是，市场有些反应过度，特别是在外汇市场，”华尔街日报援引卡斯滕斯的话报导称。

“随着时间推移，这种压力将渐趋消失，”他表示，“这将给重大调整以空间，例如在墨西哥披索方面，这是我所预期的情况。”

墨西哥披索周四兑美元创纪录低点。继美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息后，墨西哥央行于去年12月份上调利率，为七年来首次，希望借此阻止披索下跌。

在周末的单独采访中，卡斯滕斯向彭博表示，墨西哥与美联储在货币政策方面保持一致“至关重要”，问题在于到底是先于还是后于美联储采取行动。

“追随美联储至关重要，”彭博援引卡斯滕斯的话报导称。

“究竟是先于还是后于美联储作出决定，部分取决于做决定当时的其他干预因素。”(完) (编译 孙国玉；审校 高琦)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐