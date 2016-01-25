拉美金融：墨西哥央行总裁卡斯滕斯预计披索将经历“重大调整”

全球债市：2017年绿色债券发行量料超过2,000亿美元，再创纪录--穆迪
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
路透墨西哥城1月24日 - 据华尔街日报(WSJ)周日报导，墨西哥央行总裁卡斯腾斯称，预计该国货币的币值将经历一次“重大调整”。
“我的感觉是，市场有些反应过度，特别是在外汇市场，”华尔街日报援引卡斯滕斯的话报导称。
“随着时间推移，这种压力将渐趋消失，”他表示，“这将给重大调整以空间，例如在墨西哥披索方面，这是我所预期的情况。”
墨西哥披索周四兑美元创纪录低点。继美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息后，墨西哥央行于去年12月份上调利率，为七年来首次，希望借此阻止披索下跌。
在周末的单独采访中，卡斯滕斯向彭博表示，墨西哥与美联储在货币政策方面保持一致“至关重要”，问题在于到底是先于还是后于美联储采取行动。
“追随美联储至关重要，”彭博援引卡斯滕斯的话报导称。
“究竟是先于还是后于美联储作出决定，部分取决于做决定当时的其他干预因素。”(完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。