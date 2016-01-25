日本股市：美股大涨后日经指数升至逾一周高点

“市场反弹与否取决于日本央行本周的会议结果，”Chibagin Securities高管Fujio Ando表示，并称如果央行没有意外之举，投资者可能会愈来愈担忧日本经济。

日本央行料将在本周四和周五召开的会议上维持政策不变，但悲观的经济数据已使市场对今年央行祭出更多宽松举措的预期升温。