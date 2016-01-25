日本股市：美股大涨后日经指数升至逾一周高点

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
另外，投资者重点关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)和日本央行本周的会议。
日经指数 自年初以来跌逾10%，因油价下跌以及中国经济疑虑，促使投资者趋于避险。
分析师称，如果投资者避险情绪进一步加重，避险货币日圆大涨，则日本出口商获利可能将受到影响。
“市场反弹与否取决于日本央行本周的会议结果，”Chibagin Securities高管Fujio Ando表示，并称如果央行没有意外之举，投资者可能会愈来愈担忧日本经济。
日本央行料将在本周四和周五召开的会议上维持政策不变，但悲观的经济数据已使市场对今年央行祭出更多宽松举措的预期升温。
日本财务省周一公布的数据显示，12月出口较上年同期下降8.0%，连续第三个月下降，创2012年9月以来最大降幅。路透调查分析师原本预估出口同比下降6.8%。
高田 暴跌10%；美国监管部门周五公布新一轮召回行动，涉及的500万辆汽车搭载可能有问题的高田安全气囊。
东证股价指数 涨1.1%至1,389.90点，JPX-日经400指数 涨1.2%至12,537.71点。(完)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。