韩国金融市场：韩股和韩元双双上扬，受益于油价跳涨

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
韩元 温和上涨，市场关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)1月26-27日的货币政策会议。
韩元兑美元 报1,193.1，较上周五国内收盘1,200.1升值0.6%。
“尽管我们预计美联储或日本央行当前不会采取行动，但我们将寻找是否有进一步升息步调或货币宽松政策立场的暗示。”三星期货外汇分析师Jeon Seung-ji说。
三年期公债3月期货 报109.75，持平上收市价。
0217GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,193.1 1,200.1
日圆/韩元 10.0298/391 10.0713
韩国公债期货 * 109.75 109.75
韩国综合股价指数 1,898.28 1,879.43
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 李爽/汪红英/张若琪 审校 白云/于春红)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。