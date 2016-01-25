韩国金融市场：韩股和韩元双双上扬，受益于油价跳涨

韩元 温和上涨，市场关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)1月26-27日的货币政策会议。

韩元兑美元 报1,193.1，较上周五国内收盘1,200.1升值0.6%。

“尽管我们预计美联储或日本央行当前不会采取行动，但我们将寻找是否有进一步升息步调或货币宽松政策立场的暗示。”三星期货外汇分析师Jeon Seung-ji说。

三年期公债3月期货 报109.75，持平上收市价。

0217GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,193.1 1,200.1

日圆/韩元 10.0298/391 10.0713

韩国公债期货 * 109.75 109.75

韩国综合股价指数 1,898.28 1,879.43

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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