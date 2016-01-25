中国新债：国开行周四将增发至多90亿元三期债，其中20年为固息

路透北京1月25日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(28日)招标发行浮/固息两种三期债，总额不超过90亿元人民币。其中两期为一年和五年浮息债的增发债，此外还有今年第五期固息债的增发，期限20年。

两期浮息债为该行今年第一期 和第三期 的增发债，利率基准为三个月上海银行间同业拆放利率(Shibor)，一年期规模不超过40亿元，五年期至多30亿元。

具体发行条款如下：

2016年第一、三期浮息债增发、第五期固息债增发

--------------------------------------------------------------

发行上限 1年：40亿元；5年：30亿元；20年：20亿元

期限/计息方式 1/5年浮息(三个月Shibor基准)；20年：固息

招标时间 1月28日14:30-15:30

招标方式 单一价格/利率(荷兰式)

缴款日 2月1日

起息日 1年：1月11日；5年：1月18日；20年：1月25日

分销期 1/29-2/1

上市日 2/3

基本承销额 不设立

付息频率 1/5年：按季；20年：按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；5年0.10%；20年0.20%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)