中国新债：国开行周四将增发至多90亿元三期债，其中20年为固息

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透北京1月25日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(28日)招标发行浮/固息两种三期债，总额不超过90亿元人民币。其中两期为一年和五年浮息债的增发债，此外还有今年第五期固息债的增发，期限20年。
两期浮息债为该行今年第一期 和第三期 的增发债，利率基准为三个月上海银行间同业拆放利率(Shibor)，一年期规模不超过40亿元，五年期至多30亿元。
具体发行条款如下：
2016年第一、三期浮息债增发、第五期固息债增发
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发行上限 1年：40亿元；5年：30亿元；20年：20亿元
期限/计息方式 1/5年浮息(三个月Shibor基准)；20年：固息
招标时间 1月28日14:30-15:30
招标方式 单一价格/利率(荷兰式)
缴款日 2月1日
起息日 1年：1月11日；5年：1月18日；20年：1月25日
分销期 1/29-2/1
上市日 2/3
基本承销额 不设立
付息频率 1/5年：按季；20年：按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；5年0.10%；20年0.20%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。