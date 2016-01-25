台湾货币市场：短率暂持稳但月底前有走升压力，外资汇出和周转金续偏少

* 月底资金情势料稍紧，受外资汇出和周转金偏少影响 * 例行支出高峰且国库借款交割，短率稳中趋升 * 年后短票利率上扬 * 债券附买回利率有走升压力 记者 高洁如 路透台北1月25日 - 台湾银行间短率高位周一暂持稳，本周仍有走升压力。交易人士指出，1月以来外资 净卖超台股，也有所汇出，台币资金稍少。而银行因兑换新钞因素，周转金偏少，使得市场资金持续偏紧，他 们也预估，到周六的月底前，短率都有走升的压力。 交易人士表示，今日逢例行支出的高峰，又有国库借款交割的紧缩因素，这使得银行闲置资金不多。短 率本周料仍有趋升的压力。 〞只有少数银行可以拆出，大的二家都不行，〞一位大型民营银行交易员表示。 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，周五通货发行数来到1.9 74兆(万亿)，较1日约增加1,6929.4亿。 因农历年节调整上班日，本周六台北金融市场开市一日。 上周五外资及陆资在台股虽转为买超16.77亿台币，但1月至上周五为止，外资总计仍是卖超了794.83亿台 币。上周的台币汇价也一度收在33.838，再创近七年低位，此前低点是2009年4月22日的33.860。 本地时间11:49 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.515 33.705 台湾加权股价指数<.TWII 7,888.53 7,756.18 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.238% 0.232% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.210-0.330% 0.210-0.330% --一周拆款利率区间 0.240-0.400% 0.230-0.380% --两周拆款利率区间 0.340-0.410% 0.350-0.400% **发票量稍大，年后短票利率走升** 票券商则表示，今日逢25日的例行支出高峰，市场资金稍少。而银行方面拆出的资讯紊乱，多钱的银行部 分有拆出，但利率高低不一。目前看来银行的周转金要增加，可能要等发放新钞以后再说。 〞本周看来还是不太妙，〞一位大型票券商交易员说。他也表示，虽然票券商目前想续拆入大都可以续， 不过新的年内、跨年资金还是不多，这可能在1月底之前都没有缓解的迹象。 前述大型票券商交易员表示，因本周六(30日)要上班，因此资金落点分散了周五的高峰，因此反而今日的 发票量是本周最大的。纾解了一些月底的资金压力。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.378%，同前日；上日 区间在0.30-0.40%，前日在0.30-0.39%；上日成交量71.51，前日在73.94亿台币。60天期上日的平均利率在0. 384%，前日在0.380%，上日区间0.36-0.405%，前日在0.30-0.39%。上日成交94.421亿，前日是61.48亿台币。 今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率在0.33-0.35%，大致平稳。但年关后的 成交利率则走高，今日在0.38-0.39%，上日在0.35-0.38%。 周一央行定存单到期2,736亿。发行情况则待稍晚央行公布。 本周的中央银行定存单到期总额为1兆3,119亿台币，到期情况分布大致为：周二5,615.5亿；周三2,329.5 亿；周四2,427亿以及周五11亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周五的超额准备为290亿台币，累积至周日超额准备为5,146亿台币、加 计前期1%的超额准备为8,392台币。 **RP利率还有走升压力** 债券附买回(RP)市场方面，交易商表示，市场资金偏少，寿险持续缺钱，投信也赎回，目前银行手中资金 还算充裕，但由于农历年节的因素，就算有可调出的资金，目前还是保守因应。 证券商表示，大型和公营的银行手中尚有余钱，不过仍不愿意大幅拆出，多半是顾及了年关前的货币准备 和流动性的问题。今日部分证券商的债券附买回利率稍走高1基点。 〞过年前寿险有些资金用途，比如要付一些满期金或保费，在投信也抽了不少钱。〞一位证券商交易员说 。 他们也认为，本周是月底的最后一周，农历年节又逼近，估计本周的利率仍有走升压力。 证券商的公债附买回利率成交区间落在0.35-0.37%，银行端农历年前在0.35-0.38%，年后在0.37-0.40%； 农历年前公司债RP主要成交在0.40-0.45%，年后成交靠向区间上缘。这均与上交易日相似。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致同上日；短天期公债附买回利率区间落在0.25-0.35%； 短天期公司债附买回利率区间大致在0.33-0.39%。跨年成交仍少。(完) (审校 林高丽)