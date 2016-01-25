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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 11:08 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元持稳结束上周反弹之势，前景仍面临压力

虽然全球股市扩大涨幅，但外汇市场显得更加谨慎。商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月19日止当周投机客澳元空仓增至81,738口。

澳新银行称，澳元遭遇到9亿美元规模的净卖出，使得净空头仓位总计达到19亿美元。

交易员称，市场仍预计后续会爆出坏消息，尤其是在大宗商品市场和中国方面。

金融市场显示澳洲在5月前降息至纪录低点1.75%的几率为80%，市场担心中国经济形势，以及欧洲和日本的经济成长前景。

新西兰元兑美元 持稳，报0.6492美元，市场关注周四新西兰央行的利率决定。

外界广泛预期新西兰央行将维持利率不变，但多数分析师预期声明基调将表明未来继续降息。(完)

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