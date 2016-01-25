澳新汇市：澳元和新西兰元持稳结束上周反弹之势，前景仍面临压力

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
虽然全球股市扩大涨幅，但外汇市场显得更加谨慎。商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月19日止当周投机客澳元空仓增至81,738口。
澳新银行称，澳元遭遇到9亿美元规模的净卖出，使得净空头仓位总计达到19亿美元。
交易员称，市场仍预计后续会爆出坏消息，尤其是在大宗商品市场和中国方面。
金融市场显示澳洲在5月前降息至纪录低点1.75%的几率为80%，市场担心中国经济形势，以及欧洲和日本的经济成长前景。
新西兰元兑美元 持稳，报0.6492美元，市场关注周四新西兰央行的利率决定。
外界广泛预期新西兰央行将维持利率不变，但多数分析师预期声明基调将表明未来继续降息。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/李爽 审校 王洋/高琦)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。