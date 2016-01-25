新闻稿：万达商业地产股份有限公司“BBB+”评级列入负面信用观察名单--标普

（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2016年1月22日—标准普尔评级服务宣布，将中国房地产开发商万达商业地产股份有限公司（万达商业）“BBB+”的长期企业信用评级和“cnA+”的大中华区信用体系长期评级列入负面信用观察名单。 标准普尔信用分析师孔磊表示：“我们将上述评级列入负面信用观察名单的原因是万达商业的财务杠杆在未来12个月内削弱的程度可能超过我们的预期。” 这意味着，即使万达商业的房地产销售未来12个月内可能显着下降，它的债务和资本支出仍将维持在较高水平。 万达商业的债务对息税及折旧摊销前利润比率已经超过我们对该评级设定的原始重要水平（不足4倍）。 万达商业宣布，2016年合同销售额同比减少39%，且未来2年可能将保持在较低水平。未来12个月内该公司总债务可能保持在较高水平。因此，目前看起来，万达商业向轻资产商业战略的转变很难帮助其达到我们的去杠杆预期。 我们将在未来3个月内把上述评级移出信用观察名单。 孔磊表示：“在把上述评级移出信用观察名单之前，我们将与万达商业的管理层进行讨论，更为清晰地了解该公司的业务转型战略、它的新发展计划、以及财务政策和融资计划。我们还将评估上述信息对该公司现金流和财务杠杆的潜在影响。” 如果万达商业偏离或显着推迟其向轻资产战略的转型，从而令财务杠杆在未来12个月内保持较高水平，我们可能将其评级下调一个或多个级别。这种疲弱表现在债务对息税及折旧摊销前利润比率高于4.0倍且没有改善迹象。 （完）