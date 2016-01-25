主要国家经济指标预测--1月26日****

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月26日(二) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差31.44 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 11月 -- +0.5% (较上年同期) -- +6.1% 1400 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 11月 +0.8% +0.8% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.1% +0.1% 房价指数(较上年同期) +5.7% +5.5% 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 54.0 服务业PMI 54.0 54.3 1500 美国消费者信心指数 1月 96.5 96.5 1500 美国里奇蒙联储综合指数 1月 -- 正6 服务业指数 -- 0 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 103 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月24日(日) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 顺差1,402 顺差1,000 出口(较上年同期) -8.0% -6.8% 进口(较上年同期) -18.0% -16.4% 1月25日(一) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 12月 正7 -- 企业信心指数 正3 -- 0900 德国IFO企业景气判断指数 1月 107.3 108.4 现况指数 112.5 112.8 预期指数 102.4 104.1 0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 11月 +1.6% -- 未经季节调整工业订单(较上年同期) +12.1% -- 经季节调整工业销售(较前月) -1.1% -- 未经季节调整工业销售(较上年同期) +0.8% -- 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 11月 +0.3% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) -0.1% -- 1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 12月初值 顺差59.12 -- 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 负15 -- 1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 1月 负34.6 -- 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.6% +0.7% (较上年同期) +3.0% +3.0% (完)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。