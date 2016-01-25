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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 07:10 BJT

****主要国家经济指标预测--1月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    1月26日(二)
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          12月       --   顺差31.44
    1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)      11月       --       +0.5%
                                     (较上年同期)                 --       +6.1%
    1400 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月)   11月     +0.8%      +0.8%
                        未经季节调整房价指数(较前月)            +0.1%      +0.1%
                                房价指数(较上年同期)            +5.7%      +5.5%
    1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)          1月初值       --        54.0
                   服务业PMI                                     54.0       54.3
    1500 美国消费者信心指数                             1月      96.5       96.5
    1500 美国里奇蒙联储综合指数                         1月       --         正6
                       服务业指数                                 --           0
    2100 韩国消费者信心指数                             1月       --         103
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    1月24日(日)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                        12月    顺差1,402  顺差1,000 
             出口(较上年同期)                                    -8.0%      -6.8%
             进口(较上年同期)                                   -18.0%     -16.4%
    
    1月25日(一)
    0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数               12月           正7       -- 
                          企业信心指数                              正3       --
    0900 德国IFO企业景气判断指数                      1月         107.3     108.4 
                现况指数                                          112.5     112.8
                预期指数                                          102.4     104.1 
    0900 意大利经季节调整工业订单(较前月)            11月         +1.6%       -- 
               未经季节调整工业订单(较上年同期)                  +12.1%       -- 
               经季节调整工业销售(较前月)                         -1.1%       -- 
               未经季节调整工业销售(较上年同期)                   +0.8%       -- 
    1000 意大利经季节调整零售销售(较前月)            11月         +0.3%       -- 
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                   -0.1%       -- 
    1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)           12月初值    顺差59.12       -- 
    1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值              1月          负15       --
    1530 美国达拉斯联储制造业活动指数                 1月        负34.6       -- 
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)              第四季        +0.6%     +0.7%
                              (较上年同期)                        +3.0%     +3.0%
    (完)

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