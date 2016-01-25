印尼央行：副总裁称央行将再次放宽政策，但时间还不确定

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透雅加达1月25日 - 印尼央行副总裁Perry Warjiyo表示，央行将进一步放宽货币政策，不过何时采取行动，要取决于国内和国外的形势发展。
“我们会进一步宽松货币政策，但行动时间和调整幅度将取决于（对国内和国外状况的）评估结果。”Warjiyo周一在渣打银行举办的客户论坛会上表示。
他还称，因为政府已经在年初已完成基础设施和其它一些项目的招标，“需要货币政策放宽的讯号强烈”。
印尼央行在1月14日将指标利率调降25个基点至7.25%，为11个月里首次降息。
央行预计印尼经济2016年成长5.2%，高于4.9%的去年经济成长率预估。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。