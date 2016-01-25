印尼央行：副总裁称央行将再次放宽政策，但时间还不确定

路透雅加达1月25日 - 印尼央行副总裁Perry Warjiyo表示，央行将进一步放宽货币政策，不过何时采取行动，要取决于国内和国外的形势发展。

“我们会进一步宽松货币政策，但行动时间和调整幅度将取决于（对国内和国外状况的）评估结果。”Warjiyo周一在渣打银行举办的客户论坛会上表示。

他还称，因为政府已经在年初已完成基础设施和其它一些项目的招标，“需要货币政策放宽的讯号强烈”。

印尼央行在1月14日将指标利率调降25个基点至7.25%，为11个月里首次降息。

央行预计印尼经济2016年成长5.2%，高于4.9%的去年经济成长率预估。（完）