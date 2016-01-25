台湾股市：收涨1.78%连两日收红，国际股市走涨指数可望震荡盘坚

路透台北1月25日 - 台湾股市周一收盘大涨1.78%；分析师指出，今天台股跟着国际股市止跌强弹，随欧洲央行将再推量化宽松政策、油价止跌及人民币等走稳，全球股市一扫先前下跌阴霾，台股亦呈大涨走势；短线观察重点在近日苹果 将公布的财报及财测。

台湾加权股价指数 收高1.78%,或涨137.97点，收在7,894.15点；今日成交初值 为691.41亿台币，上交易日修正后为694.12亿。

〞所有变数都已经厘清，农历春节后指数有机会看到8,000点。〞台新投顾分析师黄文清说。

兆丰投顾不愿具名分析师亦表示，今天台股跟着国际股市上演跌深反弹行情，因造成先前台股下跌的各项因素；如国际油价已止跌且连两天走涨、人民币及港元止贬走稳等均消除，加上农历春节有一段财报等空窗期，有利后市表现。

他并称，继欧洲央行后，日本央行可望再推量化宽松，而美国联邦储备理事会(FED)是否进一步升息可能有变数，后续不排除停看听，料台股有望震荡盘坚。

分析师预估，明日台股指数区间在7,850-7,950点。

今日电子类指数 收涨1.63%，金融保险类指数 则大涨2.86%。

亚洲股市周一进一步远离上周所及四年低点，因暴风雪席卷美国东海岸地区，推动油价上涨，缓解了美股和全球市场面临的一些偏空压力。