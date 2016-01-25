中国货币市场：资金续缓解但仍处紧平衡，节前尚难乐观关注央行操作

路透北京1月25日 - 中国银行间市场周一资金紧张程度较上周进一步缓解，但尚未恢复早前偏松状态。交易员称，央行接连出手增援后市场流动性缓解，大行和非银机构融出增多，不过跨春节资金利率仍较前期偏高，预计本周央行公开市场仍会大力放水驰援。

他们并表示，资金虽说较上周缓解，但仍处在“紧平衡”态势，春节期间现金备付压力上升，预计节前流动性不容乐观；今日开始实施的CNH缴准新规对市场影响不大。

“今天好多了，好多钱，有基金出的钱早上还挺贵，现在都降价了，不过价格也没到之前很便宜的时候。”华南一基金交易员说，“需求也有，感觉各机构的杠杆比例还是很大，每天都要续借很多。”

外汇占款大降、年度缴税，以及CNH缴存准等影响在上周集中发酵，中国央行除在公开市场放巨量进行逆回购外，辅以SLO、MLF以及SLF多管齐下，加上国库现金定存招标，单周净投放资金逾1.3万亿人民币，按需足额提供流动性支持态度坚决。

“松了很多，价格明显就下来了，但短期价格比紧之前还是要稍微高一些，因为毕竟临近春节了嘛，特别像14天期这种刚刚跨春节的资金利率到了3.2%左右，中长期倒是相差不大。”上海一基金交易员说，“离岸人民币（缴准）新规影响应该有，但不大，上周基本都对冲掉了。”

她并称，大行供给自上周五就开始增多，估计今天开始非银机构也会陆续融出，主要得益于央行上周巨量的流动性投放；春节前预计不会特别松，公开市场逆回购料仍会操作两个期限。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天和28天期。

国信证券上周三发布报告称，从当前到春节前夕，资金流出或达到3万亿元，其中可以划分为两种属性的资金缺口：长期属性的资金缺口(缴税+外汇)为大致1万亿元附近；短期波动性资金缺口(提现因素+缴准)大致为2万亿元附近。

中国央行上周一表示，决定自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率。这一措施不会影响境内人民币流动性，央行将综合运用各种货币政策工具保持银行体系流动性合理充裕。这亦证实了路透此前的报导。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9576 2.0294 -7.18

七天 2.2690 2.3399 -7.09

14天 2.9026 3.6938 -79.12

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8900 2.8350 +5.50

七天 2.9800 3.0000 -2.00

14天 3.9750 3.0700 +90.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9700 2.0500 -8.00

七天 2.3800 2.4800 -10.00

14天 2.9100 3.7000 -79.00

Shibor

其中:隔夜 2.0090 2.0280 -1.90

七天 2.3760 2.4000 -2.40

三个月 3.0415 3.0310 +1.05