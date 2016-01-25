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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 17:39 BJT

《中国金融债发行日程表》--1月25日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 ============================================================================= 
*国开行        至多40           1       周四招标      浮息增发债    1/29-2/1
               至多30           5                     浮息增发债
               至多20          20                     固息增发债
      (2016年第一、三、五期增发，两期浮息债均为3M Shibor基准)        
*国开行        至多50           1       周二招标      固息增发债    1/27-1/28
               至多60           3                     
               至多70           5     
               至多50           7     
               至多130         10  
       (2016年第四期增发债及2015年第23、20、21和18期增发债)        
*农发行          40             1      *2.3493%       固息增发债    1/26-1/27
                 60             3      *2.7546%      
                 60             5      *2.9924%
                 80            10      *3.2522%
                     (2016年第一、二、三、五期增发债)
 进出口行        50             3      *2.7356%       固息增发债    1/21-1/26
                 60             5      *2.9701%
                 70            10      *3.2098%
                     (2015年第17期、16期和14期增发债)
 国开行          40             1      *2.4823%       浮息增发债    1/22-1/25                   
                   
                 20             3      *2.9736%       浮息增发债
                                    (利率基准2.99%)
                 40            20      *3.80%         固息金融债
      (20年为第五期新发债；1/3年为第一、二期浮息债增发，两期均为3M Shibor基准)        
 国开行         *40             1      *2.29%         固息金融债    1/20-1/25
                     
  注: *表示新增。(完)
      如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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