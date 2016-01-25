《中国金融债发行日程表》--1月25日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多40 1 周四招标 浮息增发债 1/29-2/1 至多30 5 浮息增发债 至多20 20 固息增发债 (2016年第一、三、五期增发，两期浮息债均为3M Shibor基准) *国开行 至多50 1 周二招标 固息增发债 1/27-1/28 至多60 3 至多70 5 至多50 7 至多130 10 (2016年第四期增发债及2015年第23、20、21和18期增发债) *农发行 40 1 *2.3493% 固息增发债 1/26-1/27 60 3 *2.7546% 60 5 *2.9924% 80 10 *3.2522% (2016年第一、二、三、五期增发债) 进出口行 50 3 *2.7356% 固息增发债 1/21-1/26 60 5 *2.9701% 70 10 *3.2098% (2015年第17期、16期和14期增发债) 国开行 40 1 *2.4823% 浮息增发债 1/22-1/25 20 3 *2.9736% 浮息增发债 (利率基准2.99%) 40 20 *3.80% 固息金融债 (20年为第五期新发债；1/3年为第一、二期浮息债增发，两期均为3M Shibor基准) 国开行 *40 1 *2.29% 固息金融债 1/20-1/25 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次