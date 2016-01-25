《中国金融债发行日程表》--1月25日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多40 1 周四招标 浮息增发债 1/29-2/1 至多30 5 浮息增发债 至多20 20 固息增发债 (2016年第一、三、五期增发，两期浮息债均为3M Shibor基准) *国开行 至多50 1 周二招标 固息增发债 1/27-1/28 至多60 3 至多70 5 至多50 7 至多130 10 (2016年第四期增发债及2015年第23、20、21和18期增发债) *农发行 40 1 *2.3493% 固息增发债 1/26-1/27 60 3 *2.7546% 60 5 *2.9924% 80 10 *3.2522% (2016年第一、二、三、五期增发债) 进出口行 50 3 *2.7356% 固息增发债 1/21-1/26 60 5 *2.9701% 70 10 *3.2098% (2015年第17期、16期和14期增发债) 国开行 40 1 *2.4823% 浮息增发债 1/22-1/25 20 3 *2.9736% 浮息增发债 (利率基准2.99%) 40 20 *3.80% 固息金融债 (20年为第五期新发债；1/3年为第一、二期浮息债增发，两期均为3M Shibor基准) 国开行 *40 1 *2.29% 固息金融债 1/20-1/25 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。