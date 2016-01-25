中国汇市：人民币早盘续窄幅波动，汇率持稳购汇盘回落观望节后走势

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
* 人民币早盘窄维持幅波动
* 中间价略升，继续维稳
* 购汇盘回落，观望节后走势
* 离岸流动性恢复，但投机盘锐减
路透北京1月25日 - 人民币兑美元即期 周一早盘继续窄幅波动，中间价略升维稳。交易员称，市场稳定，购汇盘继续回落观望情绪加剧，自营盘亦减少在即期市场的操作。人民币贬值压力暂缓，但国际市场走势将影响节后汇市。
他们并指出，离岸人民币 亦趋于稳定，波幅收窄。尽管离岸市场的流动性已经恢复，但境内汇市政策频出，投机盘有所顾忌，并未大幅加仓。
“市场很稳定，盘购汇盘和投机盘也都消停了，...没有波动很难做，基本就是平客盘。”一股份行交易员称。
“（人民币）贬值压力还有，如果国际市场走好，国内股市也稳住了，以后美国加息预期起来了，那可能有比较大的贬值压力。现在中国的政策是比较稳健的，贬值压力可能没那么大了。”他并称。
中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五人民币汇率指数为100.84，较前周反弹0.45%，较2014年底则微升0.84%。
中金公司周一发布研报指出，随着中国央行不断出手干预外汇市场和打击跨境套利，人民币对美元逐渐企稳，但稳增长才是当务之急，汇率政策不应成为新的主要风险因素，汇率稳定后应查漏补缺，防范金融风险。
IMF总裁拉加德周六表示，金融市场需要中国当局在如何管理人民币汇率，尤其是人民币与美元的关系方面提高透明度。 IMF副总裁朱民称，人民币近期波动的内涵是因其被置于有管理的浮动机制，市场化趋势明显增强。
北京时间11:38，人民币兑美元 即期报6.5799元，上日收报6.5794元，上日夜盘最终报价为6.5785元。今日人民币兑美元中间价 报6.5557元，上日中间价为6.5572元。人民币兑美元即期成交额 为65.68亿美元，上日半日为71.31亿美元。
全球汇市方面，美元周一微跌，但依然远离近期低点，本周开局市场显得较为平静，投资者转而关注即将召开的两大央行会议。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8993元, 上日尾盘为6.898元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6105/6.612元, 上一交易日尾盘报6.6036元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8497元, 上日尾盘为6.8735元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6078/6.6085元, 上一交易日尾盘报6.615元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5795；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 吴云凌)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。