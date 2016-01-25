中国汇市：人民币早盘续窄幅波动，汇率持稳购汇盘回落观望节后走势

* 人民币早盘窄维持幅波动

* 中间价略升，继续维稳

* 购汇盘回落，观望节后走势

* 离岸流动性恢复，但投机盘锐减

路透北京1月25日 - 人民币兑美元即期 周一早盘继续窄幅波动，中间价略升维稳。交易员称，市场稳定，购汇盘继续回落观望情绪加剧，自营盘亦减少在即期市场的操作。人民币贬值压力暂缓，但国际市场走势将影响节后汇市。

他们并指出，离岸人民币 亦趋于稳定，波幅收窄。尽管离岸市场的流动性已经恢复，但境内汇市政策频出，投机盘有所顾忌，并未大幅加仓。

“市场很稳定，盘购汇盘和投机盘也都消停了，...没有波动很难做，基本就是平客盘。”一股份行交易员称。

“（人民币）贬值压力还有，如果国际市场走好，国内股市也稳住了，以后美国加息预期起来了，那可能有比较大的贬值压力。现在中国的政策是比较稳健的，贬值压力可能没那么大了。”他并称。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五人民币汇率指数为100.84，较前周反弹0.45%，较2014年底则微升0.84%。

中金公司周一发布研报指出，随着中国央行不断出手干预外汇市场和打击跨境套利，人民币对美元逐渐企稳，但稳增长才是当务之急，汇率政策不应成为新的主要风险因素，汇率稳定后应查漏补缺，防范金融风险。

IMF总裁拉加德周六表示，金融市场需要中国当局在如何管理人民币汇率，尤其是人民币与美元的关系方面提高透明度。 IMF副总裁朱民称，人民币近期波动的内涵是因其被置于有管理的浮动机制，市场化趋势明显增强。

北京时间11:38，人民币兑美元 即期报6.5799元，上日收报6.5794元，上日夜盘最终报价为6.5785元。今日人民币兑美元中间价 报6.5557元，上日中间价为6.5572元。人民币兑美元即期成交额 为65.68亿美元，上日半日为71.31亿美元。

全球汇市方面，美元周一微跌，但依然远离近期低点，本周开局市场显得较为平静，投资者转而关注即将召开的两大央行会议。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8993元, 上日尾盘为6.898元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6105/6.612元, 上一交易日尾盘报6.6036元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8497元, 上日尾盘为6.8735元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6078/6.6085元, 上一交易日尾盘报6.615元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5795；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。