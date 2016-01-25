台湾债市：10年公债殖利率微幅收低，量缩观望FOMC会议

* 10年公债殖利率微收低，量能较上日萎缩 * 静候美国FOMC会议，预料会后声明偏鸽派 * 明日104/12期殖利率暂看0.95-1.00% 路透台北1月25日 - 台湾10年公债104/12 殖利率周一微幅收低，交易量明显萎缩。交易员指 出，原油与国际股市虽然续弹，但周一通常交投不兴，且市场观望美联储政策会议，使得交投相当冷清。 他们表示，本周美国联邦公开市场委员会(FOMC)将举行为期两天的政策会议，一般预料，因欧洲、日本可 能进一步宽松，本次升息的机率不高，但仍关注会后公布的声明内容是偏向鹰派还是鸽派。台债走势因与美债 脱钩，反映幅度应该有限。 〞等FOMC开完会后的声明，看会不会偏鸽派。〞一位证券交易主管说。 他表示，美债殖利率已率先反映，美联储今年顶多升息两次，但官方传递的讯息是三至四次，因此若会后 声明内容偏鸽派，殖利率将因符合市场预期维持低档。但若偏向鹰派，则殖利率可能展开反弹。 另一票券商交易员则称，除FOMC政策会议外，美国29日将公布第四季GDP，由于年末销售状况还不错，预 料数字不会太差。台湾同一天也将公布GDP，但因景气不佳，与美国的结果可能落差不小。在此情形下，台债 殖利率在春节封关前料低档盘整。 一券商交易主管认为，债市将在2月3日封关，由于农历春节长达九天，且3月1日就要标售10年公债105/4 ，在大型金融机构是否会接受1.0%以下殖利率的疑虑下，预料封关前会有小幅调节出笼。 交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.59-0.61%；10年券104/12期殖利率则介于 0.95-1.00%间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.24 0.5929% 0.5929-0.6000% 1.0 10 104/12 -0.26 0.9824% 0.9758-0.9900% 31.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/2 没有成交 10 104/12 0.9824% 5 104/13 0.5929% 3 105/1 0.4600% 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)