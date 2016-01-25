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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 15:04 BJT

台湾债市：10年公债殖利率微幅收低，量缩观望FOMC会议

* 10年公债殖利率微收低，量能较上日萎缩
    * 静候美国FOMC会议，预料会后声明偏鸽派
    * 明日104/12期殖利率暂看0.95-1.00%

    路透台北1月25日 - 台湾10年公债104/12 殖利率周一微幅收低，交易量明显萎缩。交易员指
出，原油与国际股市虽然续弹，但周一通常交投不兴，且市场观望美联储政策会议，使得交投相当冷清。
    
    他们表示，本周美国联邦公开市场委员会(FOMC)将举行为期两天的政策会议，一般预料，因欧洲、日本可
能进一步宽松，本次升息的机率不高，但仍关注会后公布的声明内容是偏向鹰派还是鸽派。台债走势因与美债
脱钩，反映幅度应该有限。
    
    〞等FOMC开完会后的声明，看会不会偏鸽派。〞一位证券交易主管说。
    
    他表示，美债殖利率已率先反映，美联储今年顶多升息两次，但官方传递的讯息是三至四次，因此若会后
声明内容偏鸽派，殖利率将因符合市场预期维持低档。但若偏向鹰派，则殖利率可能展开反弹。

    另一票券商交易员则称，除FOMC政策会议外，美国29日将公布第四季GDP，由于年末销售状况还不错，预
料数字不会太差。台湾同一天也将公布GDP，但因景气不佳，与美国的结果可能落差不小。在此情形下，台债
殖利率在春节封关前料低档盘整。
    
    一券商交易主管认为，债市将在2月3日封关，由于农历春节长达九天，且3月1日就要标售10年公债105/4
，在大型金融机构是否会接受1.0%以下殖利率的疑虑下，预料封关前会有小幅调节出笼。
    
    交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.59-0.61%；10年券104/12期殖利率则介于
0.95-1.00%间。    
   
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5  104/13                    +0.24     0.5929%  0.5929-0.6000%       1.0
 10  104/12                    -0.26     0.9824%  0.9758-0.9900%      31.0
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  30    104/11                      没有成交
  20     105/2                      没有成交
  10    104/12                       0.9824%
   5    104/13                       0.5929%
   3     105/1                       0.4600%
   2    104/10                      没有成交
 (完)   

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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