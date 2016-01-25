印尼卢比汇率：央行副总裁预计印尼卢比2016年下半年将走强

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透雅加达1月25日 - 印尼央行副总裁Perry Warjiyo周一向记者表示，该央行预计今年外部形势将更加稳定，这应该会带动印尼卢比在下半年走强。
他说，他预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年会升息两次，总计升息100个基点。他并称，相信中国将稳定其金融市场，从而使外部形势更加稳定。
去年印尼卢比兑美元 累计下跌逾10%，是去年表现第二糟糕的新兴亚洲货币。
但今年印尼卢比成为表现最好的亚币之一。周一0335GMT，印尼卢比兑美元报13,845卢比。(完) (编译 汪红英；审校 李爽)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。