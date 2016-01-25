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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 12:03 BJT

印尼卢比汇率：央行副总裁预计印尼卢比2016年下半年将走强

路透雅加达1月25日 - 印尼央行副总裁Perry Warjiyo周一向记者表示，该央行预计今年外部形势将更加稳定，这应该会带动印尼卢比在下半年走强。

他说，他预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年会升息两次，总计升息100个基点。他并称，相信中国将稳定其金融市场，从而使外部形势更加稳定。

去年印尼卢比兑美元 累计下跌逾10%，是去年表现第二糟糕的新兴亚洲货币。

但今年印尼卢比成为表现最好的亚币之一。周一0335GMT，印尼卢比兑美元报13,845卢比。(完) (编译 汪红英；审校 李爽)

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