印尼卢比汇率：央行副总裁预计印尼卢比2016年下半年将走强

路透雅加达1月25日 - 印尼央行副总裁Perry Warjiyo周一向记者表示，该央行预计今年外部形势将更加稳定，这应该会带动印尼卢比在下半年走强。

他说，他预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年会升息两次，总计升息100个基点。他并称，相信中国将稳定其金融市场，从而使外部形势更加稳定。