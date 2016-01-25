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债券 | 2016年 1月 25日 星期一 12:26 BJT

《背景资料》油价崩跌引发美国大型银行忧心能源贷款曝险

路透1月22日 - 美国大型银行正在密切关注油价走势，并表示已经准备为能源相关贷款安排更多潜在损失拨备。

截至周四时，油价今年以来已下挫超过20%，1月20日跌破27美元，创2003年以来低点。

摩根大通 、美国银行 、花旗集团 、富国银行 、高盛集团 及摩根士丹利 等大型银行都可能受到相关冲击，尽管能源贷款只占这些银行整体放贷的一小部分。

下表数据来自各家银行第四季财报、CEO及财务长在分析师电话会议上的谈话内容。

**美国银行**

截至12月31日能源贷款曝险：213亿美元/约占整体贷款的2%

第四季能源贷款损失拨备：n/a

2015财年能源贷款损失拨备：5亿美元

高层说法：在我们持续评估及对能源业未来变化作出回应之时，我们可以看出一些问题有可能造成拨备支出超出9亿美元。

**花旗集团**

截至12月31日能源贷款曝险：约580亿美元(含已动用及未动用)

第四季能源贷款损失拨备：该季增列约2.5亿美元拨备；该年约5.3亿美元

2015财年能源贷款损失拨备：已动用能源贷款相关的损失拨备，相当于这类贷款的3.8%左右

高层说法：如果我们的看法转变为认为油价持续将在每桶30美元一段时间，我们估计机构客户业务的2016年全年的信贷成本将在10亿美元。

**高盛集团**

截至12月31日能源贷款曝险：106亿美元(含已动用及未动用)

第四季能源贷款损失拨备：在非投资级领域曝险1.24亿美元，拨备比例在个位数百分比的高端

2015财年能源贷款损失拨备：n/a

高层说法：就我们的资本水位而言，我认为我们相对稳健...虽然我们非常关注，而且并未掉以轻心，但我们觉得相当准备充足。即使是以相对基础来看，我们的曝险较小。

**摩根大通集团**

截至12月31日能源贷款曝险：n/a

第四季能源贷款损失拨备：n/a

2015财年能源贷款损失拨备：5.5亿美元

高层说法：我们上季说过，如果油价跌至每桶30美元，而且维持18个月，则可以预期拨备将增至7.5亿美元。我们并不担心那些大型石油企业。这些增列拨备的对象主要是那些比较小的油企。

**摩根士丹利集团**

截至12月31日能源贷款曝险：约160亿美元(含已动用及未动用)

第四季能源贷款损失拨备：n/a

2015财年能源贷款损失拨备：n/a

高层说法：我们的企业贷款帐上已经出现愈来愈多负值记号，主要在能源业。我们这季正在提高贷款损失拨备。大概提高到7,000万美元，一部分显然是在能源业。

**富国银行**

截至12月31日能源贷款曝险：170亿美元/占总贷款不到2%

第四季能源贷款损失拨备：约达能源贷款的7%

2015财年能源贷款损失拨备：n/a

高层说法：如果油价2016年维持在30美元，当前12亿美元的贷款拨备足够。除了油价上升的情况外，我们正针对油价极低情况，强化放款曝险的合理度，我们可以接受目前的拨备数量。(完)

(编译 蔡美珍；审校 李爽)

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