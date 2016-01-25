《背景资料》油价崩跌引发美国大型银行忧心能源贷款曝险

全球债市：2017年绿色债券发行量料超过2,000亿美元，再创纪录--穆迪
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
路透1月22日 - 美国大型银行正在密切关注油价走势，并表示已经准备为能源相关贷款安排更多潜在损失拨备。
截至周四时，油价今年以来已下挫超过20%，1月20日跌破27美元，创2003年以来低点。
摩根大通 、美国银行 、花旗集团 、富国银行 、高盛集团 及摩根士丹利 等大型银行都可能受到相关冲击，尽管能源贷款只占这些银行整体放贷的一小部分。
下表数据来自各家银行第四季财报、CEO及财务长在分析师电话会议上的谈话内容。
**美国银行**
截至12月31日能源贷款曝险：213亿美元/约占整体贷款的2%
第四季能源贷款损失拨备：n/a
2015财年能源贷款损失拨备：5亿美元
高层说法：在我们持续评估及对能源业未来变化作出回应之时，我们可以看出一些问题有可能造成拨备支出超出9亿美元。
**花旗集团**
截至12月31日能源贷款曝险：约580亿美元(含已动用及未动用)
第四季能源贷款损失拨备：该季增列约2.5亿美元拨备；该年约5.3亿美元
2015财年能源贷款损失拨备：已动用能源贷款相关的损失拨备，相当于这类贷款的3.8%左右
高层说法：如果我们的看法转变为认为油价持续将在每桶30美元一段时间，我们估计机构客户业务的2016年全年的信贷成本将在10亿美元。
**高盛集团**
截至12月31日能源贷款曝险：106亿美元(含已动用及未动用)
第四季能源贷款损失拨备：在非投资级领域曝险1.24亿美元，拨备比例在个位数百分比的高端
2015财年能源贷款损失拨备：n/a
高层说法：就我们的资本水位而言，我认为我们相对稳健...虽然我们非常关注，而且并未掉以轻心，但我们觉得相当准备充足。即使是以相对基础来看，我们的曝险较小。
**摩根大通集团**
截至12月31日能源贷款曝险：n/a
第四季能源贷款损失拨备：n/a
2015财年能源贷款损失拨备：5.5亿美元
高层说法：我们上季说过，如果油价跌至每桶30美元，而且维持18个月，则可以预期拨备将增至7.5亿美元。我们并不担心那些大型石油企业。这些增列拨备的对象主要是那些比较小的油企。
**摩根士丹利集团**
截至12月31日能源贷款曝险：约160亿美元(含已动用及未动用)
第四季能源贷款损失拨备：n/a
2015财年能源贷款损失拨备：n/a
高层说法：我们的企业贷款帐上已经出现愈来愈多负值记号，主要在能源业。我们这季正在提高贷款损失拨备。大概提高到7,000万美元，一部分显然是在能源业。
**富国银行**
截至12月31日能源贷款曝险：170亿美元/占总贷款不到2%
第四季能源贷款损失拨备：约达能源贷款的7%
2015财年能源贷款损失拨备：n/a
高层说法：如果油价2016年维持在30美元，当前12亿美元的贷款拨备足够。除了油价上升的情况外，我们正针对油价极低情况，强化放款曝险的合理度，我们可以接受目前的拨备数量。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李爽)
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。