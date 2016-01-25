中国债市动态：现券收益率及IRS齐步走升，降准等政策落空致预期谨慎

路透上海1月25日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率及IRS同步走升。交易员表示，虽然继央行上周多渠道放水后，资金面逐步趋于缓和，但上周五消息称央行短期降准政策趋谨慎，致早间现券抛压明显，收益率持续攀升。

交易员并指出，虽然经济基本面疲弱及市场配置需求等因素还将支撑债市，但春节前资金面无法太过乐观，料短期机构谨慎情绪难消。

“上周五晚上(收益率)就上了4个点，今天再上4个点，”上海一银行交易员表示，“上周五的(短期)不降准以及还有年初信贷投放偏多等消息都有影响吧”。

他并谈到，IRS亦走升3-4个基点，其实资金面还是整体比较宽松，但是外围股市及中国股市都在反弹，这些因素也有一定扰动。

北京一银行交易员亦谈到，现券前期已经累积一定跌幅，止盈压力也大，短期降准预期如果落空了，再加上春节前资金也还有压力，不排除收益率持续调整的可能。

“这次可能是个大调整，目前(收益率)已经反弹快10个点了，看央行动向吧，”他称。

两位消息人士上周五引述央行官员内部讲话称，目前一方面要保持银行体系流动性合理充裕，另一方面要关注到流动性太过宽松会对人民币汇率造成比较大的压力，形成负面冲击。降准是补充流动性的有效工具，但降准的政策信号过强，可以用其他工具来替代，补充流动性。

上周在外汇占款大降、年度缴税，以及CNH缴存准等集中发酵影响下，央行除在公开市场放巨量进行逆回购外，辅以SLO、MLF以及SLF多管齐下，加上国库现金定存招标，单周净投放资金逾1.3万亿人民币，按需足额提供流动性支持态度坚决。

外围方面，亚洲股市周一进一步远离上周所及四年低点，因暴风雪席卷美国东海岸地区，推动油价上涨，缓解了美股和全球市场面临的一些偏空压力。

剩余期限近10年的国开债活跃券150218 最新收益率报价为3.1200%/3.0800%，上日尾盘为3.0350%/3.0250%。