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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 12:41 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元蓄势再探0.7050，因投资者回补空头

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* 澳元兑美元触及日内新高，在周二假期到来前，投资者回补空头

* 稍早短暂触及0.7下方，之后随着股市强劲上涨而逆转

* 澳元兑日圆从稍早低点涨逾40个电子，澳元兑新西兰元走势震荡

* 在新西兰央行周四政策会议前，投资者部分调整澳元兑新西兰元仓位

* 股市是主要推动因素

* 原油表现强劲，能够守住周五较大涨幅

(完)

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