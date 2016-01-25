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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 13:48 BJT

新加坡数据：12月核心CPI同比增幅略加快至0.3%，整体CPI下降0.6%

路透新加坡1月25日 - 周一公布的数据显示，新加坡12月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.3%，高于11月的年增幅，因假日旅行支出增长加速等因素带动服务业通胀升高。

新加坡金管局的12月核心CPI较上年同期增加0.3%，11月为增加0.2%。

12月整体CPI较上年同期下降0.6%。11月时整体CPI同比下降0.8%。

路透调查的分析师原预估12月整体CPI下降0.7%，核心CPI则料增0.2%。

贸工部和金管局称，“现阶段”对2016年整体和核心通胀的预估仍不变，2016年全球油价前景整体来说仍有“相当大的变数”。

贸工部和金管局表示，将密切监控油价发展，评估其对通胀的影响。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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