新加坡数据：12月核心CPI同比增幅略加快至0.3%，整体CPI下降0.6%

路透新加坡1月25日 - 周一公布的数据显示，新加坡12月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.3%，高于11月的年增幅，因假日旅行支出增长加速等因素带动服务业通胀升高。

新加坡金管局的12月核心CPI较上年同期增加0.3%，11月为增加0.2%。

12月整体CPI较上年同期下降0.6%。11月时整体CPI同比下降0.8%。

路透调查的分析师原预估12月整体CPI下降0.7%，核心CPI则料增0.2%。

贸工部和金管局称，“现阶段”对2016年整体和核心通胀的预估仍不变，2016年全球油价前景整体来说仍有“相当大的变数”。