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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 13:42 BJT

标题新闻：沙特投资局局长称未来十年目标是外商直接投资至少增一倍，侧重矿业、信息技术等领域

路透1月25日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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