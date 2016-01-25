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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 13:53 BJT

日本债市：公债价格上升，受日本央行将放松政策的预期扶助

自年初以来全球股市震荡加上日圆升值，引发外界益发臆测，日本央行最快在本周五结束的会议就可能考虑额外的宽松举措。

这样的预期支撑了超长天期公债，比如30年期公债，被市场认为央行有更多空间额外购买该券种。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.025% +0.0 -0.025%

五年期公债 0.015% +0.0 0.015%

10年期公债 0.225% -0.5 0.230%

20年期公债 0.920% +0.0 0.920%

30年期公债 1.175% -0.5 1.180%

10年期公债期货 <0#JGB:> 149.49 +0.03 149.46

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/张若琪 审校 王颖/蔡美珍)

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