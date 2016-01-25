日本债市：公债价格上升，受日本央行将放松政策的预期扶助

自年初以来全球股市震荡加上日圆升值，引发外界益发臆测，日本央行最快在本周五结束的会议就可能考虑额外的宽松举措。

这样的预期支撑了超长天期公债，比如30年期公债，被市场认为央行有更多空间额外购买该券种。