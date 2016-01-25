新兴汇市：油价续涨及政策放松预期提振亚币；韩元及台币领涨

韩元兑美元一度上涨0.7%至1,192.0，为1月8日以来最高位。

分析师表示，韩元技术阻力位于1,188至1,190。他们指出，若向上突破，或有助于韩元走强至1,180.1，即10月至1月跌势的38.2%回档位。