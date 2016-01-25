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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 14:24 BJT

新兴汇市：油价续涨及政策放松预期提振亚币；韩元及台币领涨

韩元兑美元一度上涨0.7%至1,192.0，为1月8日以来最高位。

韩国出口商买入韩元作为月底结算。

海外基金今年迄今仍轧平韩元空仓。

分析师表示，韩元技术阻力位于1,188至1,190。他们指出，若向上突破，或有助于韩元走强至1,180.1，即10月至1月跌势的38.2%回档位。

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 118.75 118.80 +0.04 +1.31 120.30

坡元 1.4271 1.4302 +0.22 -0.67 1.4175

台币 33.529 33.705 +0.52 -1.38 33.066

韩元 1193.22 1200.10 +0.58 -1.53 1174.95

泰铢 35.93 36.04 +0.31 +0.25 36.02

菲律宾披索 47.80 47.81 +0.02 -1.88 46.90

印尼卢比 13840.00 13845.00 +0.04 -0.40 13785.00

印度卢比 67.64 67.63 -0.01 -2.20 66.15

马币 4.2940 4.2995 +0.13 -0.09 4.2900

人民币 6.5780 6.5785 +0.01 -1.31 6.4921

(完)

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(编译 刘秀红/陈宗琦/龚芳; 审校 蔡美珍/王洋)

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