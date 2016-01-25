新兴汇市：油价续涨及政策放松预期提振亚币；韩元及台币领涨

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
韩元兑美元一度上涨0.7%至1,192.0，为1月8日以来最高位。
韩国出口商买入韩元作为月底结算。
海外基金今年迄今仍轧平韩元空仓。
分析师表示，韩元技术阻力位于1,188至1,190。他们指出，若向上突破，或有助于韩元走强至1,180.1，即10月至1月跌势的38.2%回档位。
亚洲 当日 今年以来 2015年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 118.75 118.80 +0.04 +1.31 120.30
坡元 1.4271 1.4302 +0.22 -0.67 1.4175
台币 33.529 33.705 +0.52 -1.38 33.066
韩元 1193.22 1200.10 +0.58 -1.53 1174.95
泰铢 35.93 36.04 +0.31 +0.25 36.02
菲律宾披索 47.80 47.81 +0.02 -1.88 46.90
印尼卢比 13840.00 13845.00 +0.04 -0.40 13785.00
印度卢比 67.64 67.63 -0.01 -2.20 66.15
马币 4.2940 4.2995 +0.13 -0.09 4.2900
人民币 6.5780 6.5785 +0.01 -1.31 6.4921
(完)
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(编译 刘秀红/陈宗琦/龚芳; 审校 蔡美珍/王洋)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。