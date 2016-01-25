日本股市：收涨近1%，创一周最高收盘位

“近期支撑位被攻破，肯定存在下行风险，但在当前全球环境下，投资者将会在日股中看到买入机遇，这点也是有可能的。”

东证股价指数(TOPIX)的食品类分项指数 上扬4.3%，领涨诸板块，因寻求避险的投资者选择拥有强劲国内业务的股票。

东芝 重挫5.7%，触及近七年低点，此前日本每日新闻报导，东芝在截至3月的财年间可能录得约1,600亿日圆(13.5亿美元)的减损成本。

每日新闻报导称，减损成本与东芝在美国的核电业务部门西屋电子有关，但没有披露消息来源。

东证股价指数(TOPIX) 涨1.3%，报1,392.63点，33个分项指数全部收高。