日本股市：收涨近1%，创一周最高收盘位

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
“近期支撑位被攻破，肯定存在下行风险，但在当前全球环境下，投资者将会在日股中看到买入机遇，这点也是有可能的。”
东证股价指数(TOPIX)的食品类分项指数 上扬4.3%，领涨诸板块，因寻求避险的投资者选择拥有强劲国内业务的股票。
东芝 重挫5.7%，触及近七年低点，此前日本每日新闻报导，东芝在截至3月的财年间可能录得约1,600亿日圆(13.5亿美元)的减损成本。
每日新闻报导称，减损成本与东芝在美国的核电业务部门西屋电子有关，但没有披露消息来源。
东证股价指数(TOPIX) 涨1.3%，报1,392.63点，33个分项指数全部收高。
JPX-日经400指数 收高1.4%，报12,562.52点。(完)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。