金属期市：铜价自两周高点回落，中国需求仍存疑

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
“这对于基本金属价格不利，”Lau补充道。
0607 GMT，伦敦期铜 下滑0.3%至每吨4,429.50美元，今日开盘为走高。上海期交所主力期铜 下跌0.6%至每吨34,970元人民币。
伦敦期铜周五触及两周高点4,484美元，得益于油价跳涨约10%，并且中国实货铜升水也上涨。
中国铜升水在上周升到95-100美元，为去年10月末以来最高，因在2月农历新年到来前，中国库存上升。
但Lau指出，中国需求尚未显示出大幅回升的迹象。“整体基本面还需明显改善，市场对于中国的看法依然分歧。”她说道，“一些人仍想做空中国，令一些人则认为中国表现还好。”
中国的铜需求在农历新年期间料下降，从而带来价格下行压力。（完）
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/高琦 审校 于春红)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。