金属期市：铜价自两周高点回落，中国需求仍存疑

“这对于基本金属价格不利，”Lau补充道。

0607 GMT，伦敦期铜 下滑0.3%至每吨4,429.50美元，今日开盘为走高。上海期交所主力期铜 下跌0.6%至每吨34,970元人民币。

伦敦期铜周五触及两周高点4,484美元，得益于油价跳涨约10%，并且中国实货铜升水也上涨。

中国铜升水在上周升到95-100美元，为去年10月末以来最高，因在2月农历新年到来前，中国库存上升。

但Lau指出，中国需求尚未显示出大幅回升的迹象。“整体基本面还需明显改善，市场对于中国的看法依然分歧。”她说道，“一些人仍想做空中国，令一些人则认为中国表现还好。”

中国的铜需求在农历新年期间料下降，从而带来价格下行压力。（完）

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