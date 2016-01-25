《汇市简讯》美元/日圆继续区间波动未破119水平，日经指数收高0.9%

0611GMT

* 日经指数收高152.38点至17,110.91点

* 市场仍预期日本央行在1月28-29日政策会议上采取行动或承诺行动

* 尽管存在强力美元买盘，但在日股上涨支撑下，美元/日圆维持118.43-85区间波动

* 119.00下方仍挂有买单，但此水平上方设有停止单，短线投资者看涨日圆

* 芝加哥国际货币市场(IMM)商品交易顾问(CTA)数据周五出炉，日圆多头增多

* 若有效突破119.00，料将测试日线图一目均衡基准线119.78

* 11.8亿美元行使价在118.95-119.00的期权将在明日到期(完)

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