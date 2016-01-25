《汇市简讯》美元/日圆继续区间波动未破119水平，日经指数收高0.9%

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
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* 日经指数收高152.38点至17,110.91点
* 市场仍预期日本央行在1月28-29日政策会议上采取行动或承诺行动
* 尽管存在强力美元买盘，但在日股上涨支撑下，美元/日圆维持118.43-85区间波动
* 119.00下方仍挂有买单，但此水平上方设有停止单，短线投资者看涨日圆
* 芝加哥国际货币市场(IMM)商品交易顾问(CTA)数据周五出炉，日圆多头增多
* 若有效突破119.00，料将测试日线图一目均衡基准线119.78
* 11.8亿美元行使价在118.95-119.00的期权将在明日到期(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张荻)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。